06 марта 2026 в 06:46

Больше никаких омлетов на завтрак: яичница в дранике — мой фаворит. Три картошки, два яйца — и сыта до обеда

Фото: D-NEWS.ru
Больше никаких омлетов на завтрак! Яичница в дранике — мой фаворит. Три картошки, два яйца — и сыта до обеда. Вкус — бомба: поджаристый драник с ароматом специй, а сверху — яйцо, обволакивающее лепешку при разрезании.

Для приготовления вам понадобится: 3 средние картофелины, 1 небольшая луковица, 2 яйца, соль, перец, специи по вкусу, растительное масло для жарки.

Рецепт: картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте специи, соль, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите половину картофельной массы, сформируйте тонкую лепешку. Жарьте на среднем огне 4–5 минут до румяной корочки, затем аккуратно переверните. На поджаренную сторону разбейте яйцо, посолите, поперчите. Жарьте еще 3–4 минуты до желаемой степени готовности яйца. Подавайте горячим, посыпав зеленью. Два таких драника — и вы сыты до самого обеда!

Ранее стало известно, как приготовить завтрак из яиц и жареных помидоров: как шакшука, только намного проще.

Проверено редакцией
завтраки
рецепты
яйца
драники
Дарья Иванова
Д. Иванова
