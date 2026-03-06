Зимняя Олимпиада — 2026
Долго искал способ разнообразить утренний кофе. Нашел: апельсиновый раф с цедрой и взбитыми сливками

Фото: D-NEWS.ru
Пенка в этом рафе — отдельное удовольствие. Плотная, высокая, бархатистая, толщиной почти 2 см. Я взбиваю сливки капучинатором до тех пор, пока они не превратятся в нежное облако. Именно эта пенка дает ту самую кремовую текстуру, за которую мы любим раф.

Что понадобится для апельсинового рафа

Беру 1 свежий апельсин (для цедры), 100 мл свежесваренного эспрессо (крепкого), 250 мл сливок (жирностью 10–15% или обычное молоко для более легкого варианта), тростниковый сахар по вкусу, корицу для украшения и по желанию взбитые сливки.

Как я его готовлю

Апельсин тщательно мою, снимаю цедру (только оранжевую часть, без белой горечи). В ступке растираю цедру с тростниковым сахаром до появления сока и насыщенного аромата. Варю эспрессо (100 мл) и горячим вливаю в ступку с растертой цедрой и сахаром. Тщательно перемешиваю и взбиваю капучинатором до однородности, чтобы сахар полностью растворился, а кофе насытился цитрусовым ароматом. Отдельно подогреваю сливки (или молоко) до горячего состояния, но не кипячу. Взбиваю их капучинатором до образования плотной, пышной пенки толщиной 1,5–2 см. В чашку аккуратно вливаю кофейно-апельсиновую смесь. Сверху ложкой выкладываю взбитую пенку, стараясь сохранить ее воздушность. Украшаю щепоткой корицы или свежей апельсиновой цедрой. Подаю сразу, пока напиток горячий и ароматный.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

напитки
кофе
рецепты
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
