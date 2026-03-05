Случайно смешал хурму с бананом — получился смузи, который теперь пью каждое утро. С лимонным соком и капелькой меда просто божественно

Этот смузи хорош в любом качестве. Утром — быстрый и полезный завтрак, который заряжает энергией. Днем — перекус, который не оставляет тяжести. Вечером — десерт вместо пирожного. Густой, сладкий, но при этом натуральный и полезный.

Что понадобится для смузи

Беру 3 спелые сладкие хурмы (лучше сорта «королек»), 1 банан, 250 мл натурального йогурта (можно греческий, он гуще), 2 чайные ложки лимонного сока, мед по вкусу, корицу по вкусу и пару кубиков льда.

Как я его готовлю

Банан нарезаю кусочками, выкладываю в один слой на тарелку, застеленную бумагой для выпечки, и отправляю в морозилку минимум на 2-3 часа (можно и на ночь). Хурму очищаю от листиков и кожуры, нарезаю кусочками, удаляю косточки. В чашу блендера складываю замороженный банан, кусочки хурмы, замороженные кубики льда, вливаю йогурт и лимонный сок. Измельчаю все до полной однородности, гладкой и кремовой консистенции. Пробую, при необходимости добавляю мед для сладости и еще раз взбиваю. Разливаю по стаканам, сверху посыпаю щепоткой корицы. Подаю сразу, пока смузи холодный и густой.

