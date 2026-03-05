Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:33

Пирожок с сюрпризом: почему хозяйки стали массово скупать маршмэллоу

Пирожок с зефиром — такой выпечки вы еще точно не ели Пирожок с зефиром — такой выпечки вы еще точно не ели Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашняя выпечка часто кажется простой, но этот рецепт пирожков заставляет по-новому взглянуть на привычное чаепитие. Соединение мягкого теста и тающей начинки создает эффект ресторанного десерта при минимальных усилиях.

Для приготовления этой необычной сладости потребуется готовое слоеное бездрожжевое тесто (500 г), жевательный зефир маршмэллоу (150 г), замороженная черная смородина или вишня (100 г), кукурузный крахмал (1 ст. л.), яичный желтыйк для смазывания (1 шт.) и щепотка морского соли. Главный секрет кроется в использовании морского соли: ее крупные кристаллы, посыпанные на поверхность глазури, подчеркивающие сладость карамелизирующегося зефира.

Крахмал необходимо обвалять в нем замороженные ягоды перед закладкой в тесто. Это позволит предотвратить вытекание лишнего сока и сохранить температуру выпечки. Жевательный зефир при нагревании расширяется, превращая каждый пирожок в подобие нежного облака с ярким ягодным акцентом.

Такой пирожок лучше всего подавать слегка остывшим, когда начинка уже стабилизировалась, но еще сохранила свою тягучую текстуру. Попробуйте добавить в начинку капельку ягодного лимонного сока, чтобы усилить аромат.

  • Калорийность на 100 г: 342 ккал.

  • БЖУ: 4,2/16,8/43,5.

Ранее мы делились рецептом постного слоеного салата.

Читайте также
Маленькие, да удаленькие! Сочные пирожки с мясом по-татарски: вак-бэлиши
Семья и жизнь
Маленькие, да удаленькие! Сочные пирожки с мясом по-татарски: вак-бэлиши
Лью кефир в сгущенку — и в холодильник. Два ингредиента — и готов нежный десерт, который вкуснее любого торта
Общество
Лью кефир в сгущенку — и в холодильник. Два ингредиента — и готов нежный десерт, который вкуснее любого торта
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса
Семья и жизнь
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса
«Денежный» десерт няньгао: нежный, сладкий, с хрустящей корочкой — в Китае его едят для привлечения богатства
Общество
«Денежный» десерт няньгао: нежный, сладкий, с хрустящей корочкой — в Китае его едят для привлечения богатства
Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва
Общество
Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва
пирожки
выпечка
рецепты
десерты
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Полиция задержала пьяного и матерящегося иностранца в аэропорту Бурятии
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за войны США с Ираном
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.