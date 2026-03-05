Пирожок с сюрпризом: почему хозяйки стали массово скупать маршмэллоу

Пирожок с зефиром — такой выпечки вы еще точно не ели

Домашняя выпечка часто кажется простой, но этот рецепт пирожков заставляет по-новому взглянуть на привычное чаепитие. Соединение мягкого теста и тающей начинки создает эффект ресторанного десерта при минимальных усилиях.

Для приготовления этой необычной сладости потребуется готовое слоеное бездрожжевое тесто (500 г), жевательный зефир маршмэллоу (150 г), замороженная черная смородина или вишня (100 г), кукурузный крахмал (1 ст. л.), яичный желтыйк для смазывания (1 шт.) и щепотка морского соли. Главный секрет кроется в использовании морского соли: ее крупные кристаллы, посыпанные на поверхность глазури, подчеркивающие сладость карамелизирующегося зефира.

Крахмал необходимо обвалять в нем замороженные ягоды перед закладкой в тесто. Это позволит предотвратить вытекание лишнего сока и сохранить температуру выпечки. Жевательный зефир при нагревании расширяется, превращая каждый пирожок в подобие нежного облака с ярким ягодным акцентом.

Такой пирожок лучше всего подавать слегка остывшим, когда начинка уже стабилизировалась, но еще сохранила свою тягучую текстуру. Попробуйте добавить в начинку капельку ягодного лимонного сока, чтобы усилить аромат.

Калорийность на 100 г: 342 ккал.

БЖУ: 4,2/16,8/43,5.

