Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:30

«Денежный» десерт няньгао: нежный, сладкий, с хрустящей корочкой — в Китае его едят для привлечения богатства

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру рисовую муку, яйца и сахар — и готовлю китайский «денежный» десерт няньгао, который приносит удачу и богатство. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного чаепития или чтобы удивить гостей экзотикой. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается нежный, слегка тягучий пирог с ароматными вкраплениями фруктов или цукатов. Китайцы верят, что он притягивает успех, а я верю, что он дарит отличное настроение. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный рисовый пирог с хрустящей карамельной корочкой и сочными кусочками начинки, который тает во рту и оставляет желание съесть ещё.

Для приготовления вам понадобится: 250 г рисовой муки, 70 г сахара, 2 яйца, ½ стакана молока, любые фрукты, сухофрукты или цукаты для начинки. Сахар растворите в стакане воды. Добавьте муку, молоко и яйца, тщательно перемешайте до однородности. Разлейте тесто по формам (можно взять одну большую или несколько маленьких), добавьте нарезанные фрукты или сухофрукты. Выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки. Дайте остыть и подавайте.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса
Семья и жизнь
Готовим постный слоеный салат с секретом вкуса
Простой постный слоеный салат покорит всех гостей
Семья и жизнь
Простой постный слоеный салат покорит всех гостей
Этот кекс с вишней — для настоящих фанатов шоколада! Нежный, влажный, с кислинкой и аппетитными трещинками сверху
Общество
Этот кекс с вишней — для настоящих фанатов шоколада! Нежный, влажный, с кислинкой и аппетитными трещинками сверху
Клюква больше не залеживается, готовлю конфеты в сахарной шубке — вкуснее малины в шоколаде!
Общество
Клюква больше не залеживается, готовлю конфеты в сахарной шубке — вкуснее малины в шоколаде!
Натираю яблоки, заливаю молоком — быстрый яблочный пирог готов. Не шарлотка, вкуснее и нежнее
Общество
Натираю яблоки, заливаю молоком — быстрый яблочный пирог готов. Не шарлотка, вкуснее и нежнее
рецепты
десерты
пироги
сладости
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.