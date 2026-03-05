«Денежный» десерт няньгао: нежный, сладкий, с хрустящей корочкой — в Китае его едят для привлечения богатства

Беру рисовую муку, яйца и сахар — и готовлю китайский «денежный» десерт няньгао, который приносит удачу и богатство. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного чаепития или чтобы удивить гостей экзотикой. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается нежный, слегка тягучий пирог с ароматными вкраплениями фруктов или цукатов. Китайцы верят, что он притягивает успех, а я верю, что он дарит отличное настроение. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный рисовый пирог с хрустящей карамельной корочкой и сочными кусочками начинки, который тает во рту и оставляет желание съесть ещё.

Для приготовления вам понадобится: 250 г рисовой муки, 70 г сахара, 2 яйца, ½ стакана молока, любые фрукты, сухофрукты или цукаты для начинки. Сахар растворите в стакане воды. Добавьте муку, молоко и яйца, тщательно перемешайте до однородности. Разлейте тесто по формам (можно взять одну большую или несколько маленьких), добавьте нарезанные фрукты или сухофрукты. Выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки. Дайте остыть и подавайте.

