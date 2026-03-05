Клюква больше не залеживается, готовлю конфеты в сахарной шубке — вкуснее малины в шоколаде!

Беру свежую клюкву, яичный белок и сахарную пудру — и готовлю знаменитые конфеты из детства, которые вкуснее любой малины в шоколаде. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или праздничного стола. Его необычность в том, что из минимума продуктов получаются нарядные хрустящие шарики с сочной кислинкой внутри и сладкой, тающей во рту оболочкой. Получается обалденная вкуснятина: сначала хрустит сахарная корочка, а потом взрывается ягодная свежесть — и так хочется еще и еще. Готовится все за полчаса, а выглядит как изысканный десерт из дорогой кондитерской.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан свежей или замороженной клюквы (только целые, плотные ягодки), 1 яичный белок, 1 стакан сахарной пудры. Клюкву промойте и тщательно обсушите. Белок слегка взбейте вилкой до однородности, но не в пену. Выложите ягоды в белок и аккуратно перемешайте, чтобы каждая покрылась тонкой пленкой. Дайте лишнему белку стечь на дуршлаге. На плоское блюдо насыпьте сахарную пудру, выкладывайте ягоды небольшими партиями и обваливайте пальцами, словно лепите миниатюрные снежки. Сушите при комнатной температуре, в электросушилке 30–45 минут или в духовке при 50 °C. Храните в сухой закрытой банке до недели.

