Пицца ушла на покой: пеку маффины с беконом, оливками и сыром — домашние теперь только их просят

Обожаю пиццу, но возиться с тестом, ждать, раскатывать — не всегда есть время. А тут просто смешал все в миске, разлил по формочкам и через 25 минут достал готовые, румяные, ароматные маффины. Внутри — расплавленный сыр, кусочки колбасы, а итальянские травы дают тот самый «пиццерийный» аромат. Удобно, быстро, вкусно.

Что понадобится для маффинов

Беру 100 г колбасы (или бекона), 250 г твердого сыра (хорошо плавящегося), 250 мл молока, 1 яйцо, 150 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, 1 чайную ложку итальянских трав, щепотку соли, растительное масло для смазывания формочек. По желанию можно добавить оливки, маслины или вяленые томаты.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 190 °C. Формочки для маффинов смазываю растительным маслом или вставляю бумажные капсулы. В миске смешиваю просеянную муку, соль, разрыхлитель и итальянские травы. В отдельной емкости слегка взбиваю яйцо с молоком венчиком. Соединяю жидкие и сухие ингредиенты, замешиваю однородное тесто. Колбасу нарезаю мелкими кубиками, сыр натираю на крупной терке. Добавляю колбасу и сыр в тесто, хорошо перемешиваю. Если добавляю оливки — тоже вмешиваю. Оставляю массу на 10 минут настояться. Раскладываю тесто по формочкам почти до краев. Выпекаю 20–25 минут при 190 °C до румяной золотистой корочки. Готовые маффины немного остужаю в формочках, затем перекладываю на решетку. Подаю теплыми.

