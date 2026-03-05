Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:12

Пицца ушла на покой: пеку маффины с беконом, оливками и сыром — домашние теперь только их просят

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обожаю пиццу, но возиться с тестом, ждать, раскатывать — не всегда есть время. А тут просто смешал все в миске, разлил по формочкам и через 25 минут достал готовые, румяные, ароматные маффины. Внутри — расплавленный сыр, кусочки колбасы, а итальянские травы дают тот самый «пиццерийный» аромат. Удобно, быстро, вкусно.

Что понадобится для маффинов

Беру 100 г колбасы (или бекона), 250 г твердого сыра (хорошо плавящегося), 250 мл молока, 1 яйцо, 150 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, 1 чайную ложку итальянских трав, щепотку соли, растительное масло для смазывания формочек. По желанию можно добавить оливки, маслины или вяленые томаты.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 190 °C. Формочки для маффинов смазываю растительным маслом или вставляю бумажные капсулы. В миске смешиваю просеянную муку, соль, разрыхлитель и итальянские травы. В отдельной емкости слегка взбиваю яйцо с молоком венчиком. Соединяю жидкие и сухие ингредиенты, замешиваю однородное тесто. Колбасу нарезаю мелкими кубиками, сыр натираю на крупной терке. Добавляю колбасу и сыр в тесто, хорошо перемешиваю. Если добавляю оливки — тоже вмешиваю. Оставляю массу на 10 минут настояться. Раскладываю тесто по формочкам почти до краев. Выпекаю 20–25 минут при 190 °C до румяной золотистой корочки. Готовые маффины немного остужаю в формочках, затем перекладываю на решетку. Подаю теплыми.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва
Общество
Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом
Общество
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом
Легкий рецепт мяса по-французски: курица, картошка, сыр — объединяем и запекаем
Общество
Легкий рецепт мяса по-французски: курица, картошка, сыр — объединяем и запекаем
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Общество
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
Общество
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
еда
тесто
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские дроны атаковали приграничное село
Одна проблема поставила под угрозу переговоры по Украине
Психиатр предупредил о росте случаев алкогольного психоза
«Ситуация изменилась!»: во Франции забили тревогу после слов Путина о газе
Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
В Свердловской области стартовал детский этап Кубка России по шахматам
Ветеринар назвала обязательные процедуры для питомцев весной
Раскрыто число россиян, вывезенных из стран Персидского залива
«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери
В России ввели новые ограничения на авиабилеты на Ближний Восток
Тысячи россиян «застряли» на популярных курортах из-за эскалации в Иране
Дипломат объяснил, на что обречена тактика США против Ирана
Стало известно, что может грозить США во время военной операции в Иране
Бывший мэр Красноярска попросил о досудебном соглашении со следствием
Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном
Саперы обезвредили найденную на московской парковке бомбу
Румына наказали за шпионаж в пользу Украины
Политолог оценил успехи Трампа касательно ситуации в Иране
Набиуллина раскрыла, когда введут ограничение на банковские карты
Нефтяной кризис толкнул ЕС к неожиданному решению по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.