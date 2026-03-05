Зимняя Олимпиада — 2026
Зебра, ананас и шоколад — это помидоры: 5 самых необычных сортов для веселой и вкусной грядки. Удивляют и вкусом, и внешним видом

Фото: D-NEWS.ru
Современная селекция давно вышла за рамки привычных красных томатов. Сегодня на грядках можно вырастить настоящую коллекцию — полосатые, почти черные, изумрудные и даже похожие на сливы помидоры. При этом многие необычные сорта не капризнее обычных и дают отличный урожай. Если хочется удивить гостей и сделать грядку по-настоящему интересной, стоит попробовать такие сорта.

«Индиго роуз». Один из самых необычных томатов. Его плоды почти черные, с фиолетовым оттенком благодаря природным антоцианам. Мякоть красная, вкус сладкий с легкой кислинкой. Сорт устойчивый и довольно урожайный.

«Зеленая зебра». Настоящая экзотика. Плоды остаются зелеными даже в зрелом виде, но при этом имеют яркие желтые полосы. Вкус очень насыщенный — сладкий с легкой цитрусовой ноткой.

«Черный ананас». Крупные плоды необычной окраски: смесь зеленого, бордового и желтого оттенков. В разрезе томат выглядит почти как мрамор. Мякоть мясистая, сладкая и ароматная.

«Полосатый шоколад». Сорт с эффектной окраской: темно-коричневые плоды с зелеными полосками. Томаты крупные, сочные и очень сладкие, отлично подходят для свежих салатов.

«Голубая лагуна». Еще один необычный сорт с фиолетово-синим оттенком кожицы. Плоды выглядят очень эффектно на кусте и содержат много полезных антиоксидантов.

Такие томаты становятся настоящим украшением огорода. Они не только радуют урожаем, но и превращают обычную грядку в маленькую выставку необычных сортов. А вкус у многих из них даже богаче, чем у привычных красных помидоров.

помидоры
томаты
сорта
дача
огород
Ольга Шмырева
О. Шмырева
