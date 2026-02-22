Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 18:02

3 самых необычных томата: «Шоколадная зебра», «Сахар» и «Цветок». У них не только отменный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Эти сорта томатов не просто радуют урожаем — они удивляют внешним видом, вкусом и устойчивостью. Если хочется вырастить на участке что-то по-настоящему необычное, стоит обратить внимание именно на них.

Шоколадная зебра — один из самых экзотических томатов с эффектной полосатой окраской. Плоды сочетают шоколадные и зеленоватые полосы, выглядят как произведение искусства и сразу привлекают внимание. Сорт детерминантный, вырастает до 1–1,2 м, подходит для теплиц и открытого грунта. Формирует до шести кистей с крупными помидорами. Среднеранний, холодостойкий, хорошо переносит переменчивую погоду. Отличается насыщенным вкусом и высокой урожайностью.

Белоснежный сахар — настоящая находка для любителей редких сортов. Его плоды имеют почти белую кожицу и нежную мякоть, напоминающую сахарную вату. Вкус — мягкий, сладкий, без кислинки. Эти томаты идеально подходят для салатов, закусок и украшения блюд. Сорт легко выращивается в теплице и открытом грунте, требует регулярного полива, подкормок и подвязки, но радует стабильным урожаем.

Диковинный цветок — редкий высокорослый сорт с необычной формой плодов. Томаты крупные, массой до 1 кг, приплюснутые и сильно ребристые, внешне напоминают цветок. Кусты вырастают до 1,5 м, устойчивы к болезням и дают обильный урожай. Мякоть плотная, мясистая, сладкая, с отличным вкусом.

Семена всех трех сортов высевают в марте — начале апреля. Рассаду выращивают в тепле, затем пересаживают в грунт или теплицу. При правильном уходе эти необычные томаты станут главным украшением вашего огорода и порадуют щедрым урожаем.

Ольга Шмырева
