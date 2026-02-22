Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 16:05

Лимонный аромат на весь сад: любимица садоводов радует до самой осени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Монарда лимонная наполняет участок свежестью, привлекает пчел и бабочек и цветет почти все лето. Стоит посадить это растение один раз — и сад заиграет новыми красками и ароматами. Оно легко становится главным украшением клумбы и любимицей дачников.

Это яркое долгоцветущее растение с необычными розово-фиолетовыми цветками формирует эффектные «ярусы» на концах побегов. Цветки словно вырастают друг из друга, создавая объемные шапки. Монарда декоративна, полезна и ароматна: все части растения источают нежный лимонно-пряный запах. Ее выращивают не только ради красоты, но и для кухни и домашней аптечки.

В составе растения: эфирные масла, тимол, цитраль, флавоноиды, дубильные вещества, фитонциды, природные антисептики, ароматические соединения, схожие с базиликом, мятой и мелиссой.

Монарду выращивают на солнечных местах с умеренным поливом, она хорошо переносит жару и быстро разрастается. Листья и цветки собирают в период цветения, сушат в тени и используют для чая, приправ и настоев. Всего несколько листочков придают напитку изысканный вкус, улучшают пищеварение и повышают иммунитет. В саду растение служит отличным медоносом и долго радует яркими красками до самой осени.

Ранее мы рассказывали о самых популярных цветах в мире. 3 самых красивых сорта однолетних астр.

Проверено редакцией
Читайте также
Садоводы в обмороке от красоты: декоративная капуста как живая роза. Украшает сад до заморозков
Общество
Садоводы в обмороке от красоты: декоративная капуста как живая роза. Украшает сад до заморозков
Редкий гость в российских садах: цветок, который влюбляет с первого взгляда. Ажурное украшение
Общество
Редкий гость в российских садах: цветок, который влюбляет с первого взгляда. Ажурное украшение
Разбросала семена по снегу в феврале — в июне клумба как на картинке, вся в голубых горошинах. Чудо-многолетник
Общество
Разбросала семена по снегу в феврале — в июне клумба как на картинке, вся в голубых горошинах. Чудо-многолетник
Розовый ковер с цветками-«раковинами» цветет с июня до заморозков: диасция покоряет российских садоводов. Сажаем на рассаду в феврале-марте
Общество
Розовый ковер с цветками-«раковинами» цветет с июня до заморозков: диасция покоряет российских садоводов. Сажаем на рассаду в феврале-марте
Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество
Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
сады
цветы
клумбы
садоводы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невероятно»: Каллас и ее мужа уличили во лжи и недалекости
«Неловко говорить»: Матвиенко нашла истоки русофобии в Евросоюзе
Шведские керлингистки забрали олимпийское золото
Россия завершила эвакуацию туристов с Кубы
«Реакция будет страшной»: военэксперт о привлечении 250 тысяч бойцов в ВСУ
Захарова рассказала, как Россия смогла спасти Венесуэлу
Россиянку Непряеву дисквалифицировали на ОИ из-за чужих лыж: что известно
Появились кадры закладки бомбы во Львове
Силовики застрелили вооруженного мужчину у ворот поместья Трампа
Зеленского подловили на выдумывании дат будущего перемирия
Корабль с туристами затонул на Тортуге
Сильные взрывы прогремели в пригороде Тегерана
Десятки БПЛА сбили над российскими регионами за два часа
«Свечи поставил»: Собянин и Решетников пошутили о снегопаде в Москве
Орбан заявил о мощной энергетической блокаде Украины
Освобождение Орехова и крах Запорожья: новости СВО к вечеру 22 февраля
В Совфеде раскрыли трехлетний план Европы по Украине
На границе с Китаем сожгли гигантское чучело
Россиянка попала под колеса трактора из-за нечищенного тротуара
Дворник спас выпавшего с седьмого этажа мальчика от неминуемой гибели
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.