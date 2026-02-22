Лимонный аромат на весь сад: любимица садоводов радует до самой осени

Монарда лимонная наполняет участок свежестью, привлекает пчел и бабочек и цветет почти все лето. Стоит посадить это растение один раз — и сад заиграет новыми красками и ароматами. Оно легко становится главным украшением клумбы и любимицей дачников.

Это яркое долгоцветущее растение с необычными розово-фиолетовыми цветками формирует эффектные «ярусы» на концах побегов. Цветки словно вырастают друг из друга, создавая объемные шапки. Монарда декоративна, полезна и ароматна: все части растения источают нежный лимонно-пряный запах. Ее выращивают не только ради красоты, но и для кухни и домашней аптечки.

В составе растения: эфирные масла, тимол, цитраль, флавоноиды, дубильные вещества, фитонциды, природные антисептики, ароматические соединения, схожие с базиликом, мятой и мелиссой.

Монарду выращивают на солнечных местах с умеренным поливом, она хорошо переносит жару и быстро разрастается. Листья и цветки собирают в период цветения, сушат в тени и используют для чая, приправ и настоев. Всего несколько листочков придают напитку изысканный вкус, улучшают пищеварение и повышают иммунитет. В саду растение служит отличным медоносом и долго радует яркими красками до самой осени.

