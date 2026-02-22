Россиянку Непряеву дисквалифицировали на ОИ из-за чужих лыж: что известно

Российскую лыжницу Дарью Непряеву дисквалифицировали после марафона на 50 км на Олимпиаде в Италии из-за того, что она по ошибке надела чужие лыжи. Как так произошло, что об этом известно?

Как Непряева перепутала лыжи

Женский лыжный марафон проходил в воскресенье, 22 февраля, в рамках последних соревнований по лыжным гонкам на Играх в Милане и Кортине. Непряева стартовала под 14-м номером. На отметке 25 км, во время обязательной смены лыж в пит-боксе, она по ошибке заехала в 12-й бокс вместо своего. В результате россиянка надела пару лыж, подготовленную для немки Катарины Хенниг.

Немецкой спортсменке оперативно принесли третью пару лыж. Судьи позволили россиянке финишировать, она стала 11-й, отстала от победившей шведки Эббы Андерссон почти на девять минут. Однако после завершения соревнований результат Непряевой аннулировали.

В эфире Okko россиянка объяснила, почему перепутала боксы и надела чужие лыжи во время масс-старта.

«Я не перепутала. Я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то подумала о Савелии (лыжнике Савелии Коростелеве. — NEWS.ru), у него был 12-й номер. Я не знаю, что у меня было в голове. Я подумала, что у меня тоже 12-й номер. У меня вообще не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи», — заявила она.

При этом спортсменка призналась, что чувствовала, что лыжи «едут не так». Осознание пришло только на спуске: «Я опускаю голову вниз и смотрю, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Я вообще не думаю о гонке, я думаю о том, что, скорее всего, меня снимут. На каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать? Они мне кричат: „Едь дальше“».

По ее словам, ей было очень стыдно, когда она осознала ошибку: «Я узнала, что меня могут снять, и не знала, что мне делать. В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно».

Дарья Непряева Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в интервью «Матч ТВ» заявил: «Если бы я был судьей, я бы не дал дисквалификацию. Дал бы желтую карточку. Тем более это Олимпийские игры и гонка на 50 км. Эту дистанцию пройти дорогого стоит».

Дарья Непряева — 23-летняя чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер взрослого чемпионата мира, двукратная чемпионка страны и неоднократный призер национальных первенств. В Италии она выступала в составе сборной, где на Играх было заявлено 13 российских спортсменов.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

