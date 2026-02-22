Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности

Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности

Электричество в Энергодаре и на Запорожской АЭС отключилось после удара ВСУ. Что известно об обстреле 22 февраля, что с электричеством, какова ситуация на атомной станции?

Что известно о ударе ВСУ по Запорожской области

Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки ВСУ утром 22 февраля. Об этом около 7 утра сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работы по восстановлению электроснабжения начаты. В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50% региона. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — в течение дня», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Около 10:30 в Запорожской области произошло повторное отключение электроснабжения. Без света остались не только Энергодар, но и Запорожская АЭС.

Обстрелы ВСУ не прекращались в течение дня. После 12 часов украинская армия обстреляла Каменку-Днепровскую.

«Проводится поэтапное подключение абонентов Запорожской области, оставшихся без электроснабжения. Прошу проявить терпение, специалисты работают», — сообщил Балицкий в 14:35.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что с Запорожской АЭС 22 февраля

Пресс-служба Запорожской АЭС не комментировала обстрелы ВСУ 22 февраля.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что ситуация в Энергодаре ухудшается с каждым днем из-за интенсивных обстрелов ВСУ, которые происходят практически каждый день.

Так, в пятницу, 13 февраля, украинский БПЛА сдетонировал во дворе школы № 4 в Энергодаре во время занятий, только по счастливой случайности никто не пострадал.

«10 февраля ВСУ обстреляли и вывели из строя линию „Ферросплавная-1“ и открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, а также тепловой коллектор, который обеспечивал отопление Энергодара. И если подачу тепла мы восстановили быстро, в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно», — рассказал Лихачев.

Он подчеркнул, что ущерб от атаки ВСУ значительный, а оборудование находится на простреливаемом участке. Сейчас Росатом ведет переговоры с МАГАТЭ, чтобы добиться от Киева режима тишины.

Читайте также:

Саратов, Энгельс, Луганск, Саранск: где были атаки ВСУ в России 22 февраля

Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»

Теракт в центре Львова: кто взорвал Нацполицию Украины, подробности