Теракт в центре Львова: кто взорвал Нацполицию Украины, подробности

Неизвестные устроили засаду на Нацполицию Украины во Львове. Что известно о взрывах 22 февраля, подробности происшествия, кто стоит за терактом?

Что известно о взрывах во Львове, где произошел теракт

Около 01:30 жители домов в центре Львова сообщили о звуке, похожем на взрыв. Предположения, что взрыв стал результатом массированного ночного удара ВС РФ, не подтвердились. Воздушная тревога во Львове и области на тот час не объявлялась.

«Взрыв произошел в центре Львова. Сейчас на месте много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Много выбитых окон и запах гари», — сообщил депутат Львовской городской рады Игорь Зинкевич.

Через несколько минут на том же месте прогремел еще один взрыв, а затем еще один, более слабый. Инцидент попал на видео. По предварительным данным, взорвалось СВУ с поражающими элементами.

По видео в Сети определили место, где произошел взрыв: неподалеку от элитного торгового комплекса «Магнус», на пересечении улиц Данилишина и Госпитальной. Мэр Львова Андрей Садовой назвал произошедшее терактом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все службы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в Telegram-канале.

Позже Нацполиция Украины сообщила об обстоятельствах ЧП. Как оказалось, около 00:30 полицейские получили сообщение о незаконном проникновении в пустующее здание торгового центра на улице Данилишина. Здание расположено по соседству со старейшей тюрьмой Львова «Бригиттки», которая сейчас выполняет функции СИЗО.

Когда полицейские вошли в здание, прогремел взрыв. После этого, когда на месте происшествия собрались полицейские, сработало второе взрывное устройство. Предположительно, СВУ было заложено в мусорном баке. Кроме того, на видео можно заметить третий взрыв с большим количеством искр — предположительно, СВУ содержало большое количество поражающих элементов.

Сколько жертв после теракта во Львове, кто пострадал

Мэр Львова объявил, что в результате взрывов на Госпитальной пострадали 14 человек, в основном сотрудники Нацполиции. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 24.

«Три человека сейчас в крайне тяжелом состоянии, всего в больницах находятся 20 человек», — сообщил депутат Зинкевич со ссылкой на медслужбы.

Известно об одной жертве: в результате взрыва погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька.

Некоторые Telegram-каналы сообщают о 40 погибших и пострадавших.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто устроил взрыв во Львове, мотивы, что известно

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что к 10:30 полицейские задержали подозреваемую в организации теракта во Львове.

Было опубликовано фото крупной женщины с замазанным лицом, ее имя не называется. В МВД сообщили, что она была задержана в одном из райцентров Львовской области. Предположительно, она приехала из другого региона.

В комментариях Telegram украинцы усомнились, что исполнительницу теракта нашли так быстро.

«Они преступления не могут раскрыть месяцами, а тут и полночи не прошло, как нашли», — отмечают жители Львова.

В Сети выдвигают различные версии теракта в Львове. Так, в комментариях Telegram выдвинули версию разборок между коммерсантами из-за пустующих коммерческих помещений. Другие пользователи обратили внимание, что неизвестные устроили засаду на полицию возле СИЗО «Бригиттки» — могло планироваться нападение на тюрьму, предполагают львовяне.

Читайте также:

Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»

Саратов, Энгельс, Луганск, Саранск: где были атаки ВСУ в России 22 февраля

Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ