21 февраля 2026 в 20:03

Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сына владельца сети украинских мошеннических кол-центров похитили на Бали. Что известно, есть ли связь с Россией, кто стоит за звонками мошенников россиянам?

Что известно о похищении на Бали, кто стал жертвой

Украинца по имени Игорь Комаров похитили на Бали. По сообщениям СМИ, он является сыном украинского криминального авторитета из Краматорска Сергея Комарова, которому принадлежит сеть мошеннических кол-центров. Сотрудники таких фирм выманивали деньги у россиян.

Комаров-младший отдыхал на одном из островов Малайского архипелага вместе с сыном криминального авторитета из Днепропетровска Ермаком Петровским и блогершей по имени Ева Мишалова. Группа похитителей смогла найти их по фото, опубликованному ею в соцсетях.

СМИ утверждают, что молодого человека вывезли в неизвестное место, ему отрезали несколько пальцев, изнасиловали и сделали «другие ужасные вещи». Петровский и блогерша смогли сбежать от похитителей. За освобождение Игоря Комарова требуют $10 млн.

Официального подтверждения о выкупе от правоохранительных органов Индонезии или Украины пока не было.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что рассказал сын украинского авторитета, кто управляет мошенниками

В соцсетях появилось видео, где Игорь Комаров с разбитым лицом рассказывает, что принимал участие в работе мошеннических кол-центров. Ролик якобы был записан 19 февраля.

По словам Комарова, кол-центры контролирует ОПГ «Девятка», которая действует под контролем действующего главы Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, бригадного генерала СБУ. Часть прибыли от работы кол-центров получал криминальный авторитет Александр Петровский по кличке Нарик. За это он получал сотни тысяч долларов ежемесячно. Мошенники занимались вымогательством денег у граждан России.

«Я начал заниматься мошенническими кол-центрами с Петровским Ермаком Александровичем примерно в 2021 году — однажды, проводя совместный отдых с Петровским, поступило предложение создать мошеннические кол-центры, которые будут обманывать граждан Российской Федерации. Выглядело это все следующим образом: выбирали граждан РФ, представлялись службой безопасности банка и предлагали перевести средства на безопасный счет. Я являлся владельцем этого кол-центра, он был управляющим и зарабатывал 10%, предоставлял реквизиты, карты, телефонию; „крышу“ и безопасность нам предоставлял Петровский Александр Владимирович, его вознаграждение составляло $15 тыс. в месяц. Также мне известно, что безопасности других адресов обеспечивал Нарик, с них он брал до $30 тыс. в месяц. Остальную безопасность обеспечивали сотрудники СБУ с человеком по фамилии Лысак», — говорит Игорь Комаров в распространенном видео.

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

В видео Комаров умоляет родителей заплатить и говорит, что он находится «на препаратах», у него «уже нет конечностей» и начнется заражение.

Валентин Меликов
В. Меликов
