Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?

Королю Карлу III все чаще предлагают отречься от престола на фоне растущего давления в связи с арестом его младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 21 февраля?

Свергнут ли Карла III из-за Эндрю

Карл III вновь оказался в центре внимания после ареста Эндрю 19 февраля. Экс-принца задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полиция подтвердила факт ареста после того, как сотрудники правоохранительных органов нагрянули на ферму Вуд в поместье Сандрингем и допрашивали Эндрю почти 12 часов.

В итоге его освободили под подписку о невыезде. Обвинения связаны с тем, что в период с 2001 по 2011 год, когда Эндрю был торговым представителем Великобритании, он делился конфиденциальной информацией с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Бывший принц последовательно отрицает свою вину.

Сотрудники полиции за пределами Вудфарма, в поместье Сандрингем, где был задержан Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: IMAGO/Paul Marriott/imago-images.de/Global Look Press

Королевский биограф Эндрю Лоуни предупредил, что больной раком монарх может столкнуться с конституционным кризисом, если всплывут компрометирующие доказательства сокрытия информации во дворце.

«Я не думаю, что принц Уильям каким-либо образом причастен к этому скандалу. На мой взгляд, все чаще будут звучать призывы к королю отречься от престола», — отметил Лоуни.

По его словам, монарх должен занять очень четкую и решительную позицию по мере продвижения расследования.

«Король Карл должен четко заявить, что он будет сотрудничать и позволит своим сотрудникам давать показания полиции, а также предоставит всю внутреннюю переписку, все жалобы на Эндрю и все материалы, которые нужны для проведения надлежащего расследования», — добавил историк.

Почему Уильям видел в Эндрю угрозу

По данным RadarOnline, принц Уильям считал своего дядю Эндрю угрозой для своего правления и своей семьи задолго до того, как экс-принц стал первым за почти 400 лет членом королевской семьи, которого арестовали.

«По его мнению, Эндрю не сделал ничего, кроме того, что опозорил королевскую семью. Уильям не хочет иметь с ним ничего общего», — пояснил инсайдер.

Другой источник отметил, что Уильям и его семья «до смерти устали» от позора, который навлек на них Эндрю. Отмечается, что его арест вызвал одобрение принца Уэльского, который, по слухам, хотел навсегда избавиться от Эндрю.

Принц Уильям Фото: Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Задолго до того, как возник скандал с Эпштейном, Уильям считал своего дядю немного невежественным. Он видел, как Эндрю ведет себя с персоналом, как он командует людьми, его агрессивные или пренебрежительные манеры. Они никогда не сходились во взглядах», — рассказал инсайдер.

