Погода в Москве в субботу, 21 февраля: в столицу придут тепло и солнце?

В Москве в выходные и на следующей неделе прогнозируется потепление, однако это не говорит о приближении климатической весны, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Что известно о погоде в столице в субботу, 21 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 21 февраля

Макарова подчеркнула, что в ближайшие дни возможно новое небольшое похолодание.

«Тренд на повышение температуры мы уже почувствуем в ближайшие пять дней. И в целом он, конечно, сохранится и дальше, но от нормы температура далеко не уходит, и для конца зимы это нормально», — сказала она.

Синоптик отметила, что температура воздуха не будет быстро повышаться. Предварительно на вторую половину следующей недели прогнозируют -2–7 градусов ночью и -4...+1 днем. Макарова добавила, что ближайшие дни в Москве будут с небольшим и умеренным снегом, но такой снегопад, какой был 19 февраля, не повторится.

«Ожидается снег, ожидаются осадки, но у нас меняется характер погоды, это связано с тем, что меняется циркуляция в атмосфере. У нас будут с запада приходить циклоны, они будут уже с меньшим количеством осадков, потому что обычно все эти очень большие осадки связаны с южными циклонами», — пояснила она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сегодня погода в Центральной России возьмет курс на постепенное улучшение. В Москве и по области в субботу будет облачно, днем с прояснениями, утром местами еще возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный, 4–9 м/с. Максимальная температура воздуха повысится до -1–4 градусов. Показания барометров будут расти и составят 750 мм рт. ст.

«В ночь на воскресенье и до полудня осадки маловероятны, под утро будет -5–8 градусов. Во второй половине выходного дня, ближе к вечеру, скажется приближение североатлантического циклона, из-за чего небо снова нахмурится и снег возобновится, усиливаясь в День защитника Отечества. Дневная температура — от 0 до -3, что теплее климатической нормы», — написал Тишковец.

По его словам, за неделю до календарной весны февраль начнет медленно сдавать позиции, и зима приобретет «довольно мягкие черты».

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 21 февраля

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург попадет под влияние теплого сектора циклона выходящего в центральные районы Скандинавии. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе и севере области пройдет снег. Показания термометров будут активно расти и вплотную приблизятся к зоне оттепелей.

«Температура воздуха от 0 до -2 градусов, в Ленинградской области — от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал Леус.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воскресенье, 22 февраля, временами снег, ночью — минус 3–5 градусов, днем — минус 1–3 градуса.

