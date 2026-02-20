20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском

Суд в Сочи обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Что об этом известно?

В чем обвиняют Вороновского

Антикоррупционный иск подала Генпрокуратура России, в нем фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Суд удовлетворил иск к Вороновскому, а также к депутату Госдумы Андрею Дорошенко, к депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко и другим, отметили в пресс-службе.

В общей сложности речь идет об имуществе на сумму около 23 млрд рублей. Это 19 предприятий со стоимостью активов 21,7 млрд рублей, 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии стоимостью свыше 1 млрд рублей, доли в различных компаниях, средства на счетах и ценные бумаги. С ответчиков также взыскали эквивалент стоимости имущества, которое они успели реализовать, на сумму более 95 млн рублей.

В обосновании иска Генпрокуратуры говорится, что ответчики с 2016 года незаконно обогатились на сумму не менее 2,8 млрд рублей. Часть средств они направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли «и приобретение (создание) новых высокорентабельных бизнес-структур», другую — на покупку объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников.

С 2016 года Анатолий Вороновский занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, впоследствии стал депутатом Госдумы от этого региона. По версии следствия, при содействии доверенных и подконтрольных ему лиц оказывал влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности для незаконного обогащения. Во время прений гособвинитель назвал Вороновского архитектором коррупционной схемы.

Так, по протекции Вороновского Андрей Дорошенко с 2018 по 2021 год и Александр Карпенко с 2021 по 2025 год возглавляли «Союз дорожников Кубани», членство в которой для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в госзакупках, указывает следствие.

Коррупционное обогащение ответчики легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». С 2017 по 2024 год по требованиям ответчиков 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд рублей. Представитель Генпрокуратуры отметил, что «без откатов от 3 до 10% нельзя было выиграть закупки, эти суммы. Откаты платились собственно в фонд на усмотрение должностных лиц».

На закрытом заседании 11 ноября 2025 года Госдума одобрила лишение Вороновского неприкосновенности депутата и возбуждение против него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Решение было принято единогласно, на заседании присутствовал генпрокурор Александр Гуцан.

Что известно о Вороновском

Вороновский участвует в политике Краснодарского края с 2000 года, а в 2005 году стал главой администрации города Усть-Лабинска. Позднее занимал должность исполняющего обязанности главы Староминского района, победив в 2008 году на выборах на этот пост в качестве самовыдвиженца.

В 2016 году стал министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в 2017 — заместителем главы администрации региона. После освобождения от должности он был назначен советником главы региона, а в 2021 году стал депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

В нижней палате парламента Вороновский вошел в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также в депутатскую группу по связям с парламентом Азербайджана. Политик выступал за развитие железнодорожного сообщения между двумя странами, отмечая важность восстановления удобных маршрутов для туристов и деловых поездок.

Вороновский является соавтором более 30 законодательных инициатив, среди которых — законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским, деятельность запрещена) о запрете смены пола и о запрете пропаганды движения чайлдфри.

