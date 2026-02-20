Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», перенес операцию, сообщил его PR-агент Антон Богославский. Что об этом известно, как живет Гайдулян?

Какую операцию перенес Гайдулян, что с его здоровьем

Богославский рассказал, что Гайдуляну сделали операцию на мениске из-за травмы, полученной во время игры в теннис. Сейчас артист находится в стационаре под наблюдением врачей.

«Он сделал операцию на мениск. Повредил он его во время игры в теннис. Он очень хорошо играет в теннис. Операцию провели несколько дней назад. Андрей пока что остается в больнице под наблюдением врачей», — сообщил PR-агент.

Перед этим Гайдулян опубликовал в личном блоге фотографию, на которой он лежит в больнице и смотрит вверх, а его нога перемотана гипсом. В руках артист держит воздушные шары в виде числа 71. Звезда «Универа» подтвердил, что ему провели операцию после повреждения мениска, и теперь он проходит восстанавливается.

«Сейчас уже все в порядке. Чувствую себя хорошо. Но пока нахожусь в больнице под присмотром врачей. Правда, некоторое время придется ходить с костылем», — сказал Андрей.

Он уточнил, что шары в руках символизируют 71 тысячу подписчиков, которые подписаны на его личный блог, и их количество постепенно растет.

Андрей Гайдулян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники обеспокоились снимком актера из больницы из-за диагностированной в 2015 году лимфомы Ходжкина. После нескольких курсов химиотерапии в Германии рак отступил. Меньше чем через год Гайдулян вернулся в Москву и вновь приступил к съемкам. Артист признавался, что справиться с недугом ему помогла вера — он часто посещал церковь и молился.

Как сейчас живет Гайдулян

Артист продолжает творческую деятельность. Гайдулян задействован в постановках «Дуэнья», «Номер 13» и «Сказ про Федота-стрельца».

В 2025 году Гайдулян также снялся в комедии «Невероятные приключения Шурика», где поработал вместе с Филиппом Киркоровым, Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым.

Актер к удивлению поклонников начал вести трансляции на Twitch. Первый стрим Гайдулян запустил 11 февраля. Завести канал на платформе Twitch Гайдуляну предложил еще в декабре 2025 года стример Вадим Evelone Козаков. После этого актер попросил подписчиков придумать ему ник. Следом звезда «Универа» начал появляться на трансляциях других блогеров.

В итоге артист назвал канал Andrey_gaidulean. Первый стрим Гайдуляна набрал более 30 тысяч зрителей. На трансляции он с Козаковым обсуждает особенности взаимодействия с Twitch, а также отвечает на вопросы зрителей.

В феврале Гайдулян также намекнул на возможное возвращение сериала «Универ», в котором он много лет играл персонажа Сашу Сергеева. В юмористическом видео актер показал своих бессменных коллег по проекту. Поклонники увидели почти всех звезд оригинального состава: Валентину Рубцову, Виталия Гогунского, Марию Кожевникову, Ларису Баранову и Александра Сухинина.

«Возвращение легенд. Скоро», — подписал публикацию артист.

Андрей Гайдулян с супругой Александрой Велескевич Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Что Гайдулян говорил о мигрантах

После теракта в «Крокус Сити Холле» Гайдулян опубликовал пост, в котором показал фото одного из террористов и сообщил, что его беспокоит проблема бесконтрольной миграции, которая, по его мнению, присутствует в России.

«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, — я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят», — написал актер.

Читайте также:

Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит

Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?

Умер Николай Комягин из Shortparis: чем известен, что сделал для музыки