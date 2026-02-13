Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 01:50

Возвращение в «Универ», развод, онкология: где сейчас Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян Андрей Гайдулян Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в сериале «Универ», дал намек на возможное возвращение проекта с его участием. Что он сказал, что известно о личной жизни и здоровье артиста?

Вернется ли Гайдулян к роли Саши Сергеева в «Универе»?

В юмористическом видео в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Гайдулян показал своих бессменных коллег по проекту. Поклонники увидели почти всех звезд оригинального состава: Валентину Рубцову, Виталия Гогунского, Марию Кожевникову, Ларису Баранову и Александра Сухинина.

«Возвращение легенд. Скоро», — подписал публикацию артист.

После завершения «Универа» Гайдулян снимался в его спин-оффе «СашаТаня». В 2023 году телесериал вошел в Книгу рекордов России в номинации «Самый продолжительный спин-офф сериала в России».

«Не буду лукавить: по идее мы все уже должны были бы дико устать и от наших ролей, и от самого сериала. Но по какой-то удивительной причине, а может, из жадности этого не происходит. Я не буду называть съемки в сериале титаническим трудом, есть труд и посложнее, и поважнее, но все-таки это очень сложная работа, поверьте. Мы работаем по 12 часов, иногда больше. Это ежедневная рутина, но благодаря замечательной и почти несменяемой команде у нас отличная атмосфера на площадке», — рассказывал Гайдулян в интервью VOICE.

Как сложилась личная жизнь Гайдуляна

Андрей Гайдулян появился на свет 12 апреля 1984 года в молдавской столице Кишиневе. После окончания Института современного искусства он продолжил свое обучение в США, где посещал школу актерского мастерства Ли Страсберга, что позволило ему получить дополнительные знания и навыки в этой области.

В студенческие годы Андрей Гайдулян состоял в отношениях с однокурсницей по имени Римма. Вскоре пара рассталась, но девушка забеременела, и Гайдулян снова стал с ней жить. У пары родился сын Федор, но спустя время возлюбленные расстались.

В 2016 году артист женился на коллеге Диане Очиловой.

Актриса Александра Велескевич стала следующей женой Гайдуляна. Однако в 2024 году подтвердилась информация о том, что их брак расторгнут. Несмотря на это бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Они продолжают работать вместе, снимаясь в ситкоме «СашаТаня» и участвуя в театральных постановках.

Как Гайдулян победил рак

В 2015 году у Андрея Гайдуляна обнаружили лимфому Ходжкина. Он проходил лечение в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию, он объявил о победе над болезнью. Актер отмечал, что вера сыграла важную роль в его выздоровлении — он регулярно посещал церковь и молился.

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Дуэнья», «Номер 13» и «Сказ про Федота-стрельца».

В 2025 году Гайдулян также снялся в комедии «Невероятные приключения Шурика», где поработал вместе с Филиппом Киркоровым, Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым.

