Проблемы со здоровьем, личная жизнь, слова о Путине: где сейчас Дужников

Проблемы со здоровьем, личная жизнь, слова о Путине: где сейчас Дужников

Заслуженный артист России Станислав Дужников с юмором отреагировал на появившиеся в интернете слухи о своем здоровье и даже о своей кончине. Что он сказал, что известно о личной жизни звезды «Ворониных»?

Что Дужников сказал о своем здоровье

На премьере киноленты «Сказка о царе Салтане», которую снял режиссер Сарик Андреасян, Дужников поделился с Пятым каналом своими положительными эмоциями и отметил, что у него все в порядке.

«Да все замечательно у меня со здоровьем. В интернете очень много пестрило каких-то сообщений, даже „похоронили“ меня там. На самом деле все хорошо, жив-здоров», — сказал Дужников.

Он отметил, что многие из публикуемых сведений не соответствуют реальности. Когда его спросили об отношении к таким «похоронам» в средствах массовой информации, актер вспомнил о народных приметах.

«Обычно говорят, что гораздо дольше жить будешь», — отметил Дужников.

В июне 2025 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Дужников был прооперирован в Москве. По информации канала, актеру уменьшили объем желудка с целью борьбы с лишним весом, поскольку из-за проблем со здоровьем у него диагностировали сахарный диабет.

По информации Telegram-канала Mash, хирургическое вмешательство длилось три часа.

При этом сам Дужников опроверг сообщения о якобы перенесенной операции по уменьшению желудка. Он заявил, что ничего не знает об этих публикациях и не обращался к медикам.

«С чего вы взяли? Какая операция? Вы что несете? Врут!» — прокомментировал актер.

Как сложилась личная жизнь Дужникова

Станислав Дужников появился на свет 17 мая 1973 года в городе Саранске. После завершения обучения он поступил в театральное училище имени Щукина.

Дужников снимался в картинах «Барышня-крестьянка», «ДМБ», «Дальнобойщики», «Умножающий печаль», «Май», «Воронины», «Неуловимая четверка», «Колечко с бирюзой», «Ивановы-Ивановы», «Близкие», «Угрюм-река», «Шоу большой страны», «ВСЛУХ!», «Костя — Вера», «Водитель-олигарх» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Впервые Станислав Дужников был женат на своей коллеге Кристине Бабушкиной. У них появилась дочь, которую назвали Устиньей.

В 2013 году Дужников начал встречаться с дизайнером Катериной Волгой. Артист сделал предложение возлюбленной, но они до сих пор не узаконили отношения. В 2019 году Волга объясняла это тем, что актер занят на съемках. При этом Дужников и Волга праздновали бракосочетание в индонезийском стиле, однако юридической силы такая церемония не имеет.

Что Дужников говорил о Путине

Станислав Дужников в 2021 году поделился своим взглядом на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметив, что это выступление является наиболее эффективным способом для главы государства донести свою позицию до населения.

«Ежегодное послание Владимира Владимировича я считаю самым лучшим способом общения с людьми своей страны, не только на уровне взаимодействия президента со своими подопечными, но и практически со всем населением Российской Федерации», — заявил артист.

По его мнению, руководство страны должно всегда стремиться к установлению доверительных отношений с населением и поддерживать тесный контакт с гражданами.

«Эффективность и последствия послания Владимира Путина определять будет наше будущее поколение, когда оно будет смотреть на это время как на историю. Я надеюсь на положительные и позитивные последствия, которые будут направлены на улучшение качества жизни и экономического положения в России, что упростит и улучшит жизнь граждан страны», — добавил Дужников.

Читайте также:

Слухи о раке, смерть мужа, отсутствие ролей: как живет Анна Фроловцева

Добровольская, переезд из Киева, мнение об СВО: как живет Ярослав Бойко

Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов