Добровольская, переезд из Киева, мнение об СВО: как живет Ярослав Бойко

Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, но ушел из него спустя несколько лет из-за того, что там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Страна глухих», «В августе 44-го», «Всегда говори „всегда“», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «С небес на землю», «Школа женского счастья», «Всем по 50» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Бойко

В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родились двое детей — сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году на съемках ленты «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна. Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, однако в 2022 году супруги развелись.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — комментировал Бойко.

Добровольская умерла 10 января 2025 года от острой сердечной недостаточности на фоне рака желудка. Артист на ее похороны не пришел, но на траурном мероприятии был замечен их сын.

Ярослав Бойко Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, но на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. Он признавался, что на Украине его давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда: „О, москаль приехал“. В Москве: „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — говорил Бойко KP.RU.

Свою маму артист тоже перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — рассказывал Бойко в 2015 году.

Свое мнение о проведении спецоперации актер не высказывал.

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Снежный вальс» и «Трое на качелях».

Кинопремьер с его участием в ближайшее время не ожидается.

