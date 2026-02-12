Алкоголизм, работа с Зеленским, мнение об СВО: как живет Эдуард Радзюкевич

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о Владимире Зеленском?

Чем известен Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Прежде чем стать актером, он несколько лет проработал на заводе. Затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«На заводе мне пророчили повышение до бригадира, и по тем временам я зарабатывал очень приличные деньги. Мне было страшно так кардинально менять свою судьбу, однако я понимал, что это совсем не мое. Изначально я хотел быть военным, но меня комиссовали. Потом отучился и пошел работать на завод, но меня всегда тянуло в искусство», — рассказывал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Известность Радзюкевичу принесло скетч-шоу «6 кадров». Помимо этого, артист снимался в проектах «Байрон», «Елка», «Глазами волка», «Последний человек Атлантиды», «Мерси», «ВСЛУХ!» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

Также Радзюкевич известен как режиссер сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты-3».

Что известно о личной жизни Радзюкевича

Первой женой Эдуарда Радзюкевича была коллега Елена Ланская.

Второй раз он узаконил отношения с коллегой Еленой Юровских, которая на момент их знакомства была студенткой ГИТИСа, где он преподавал. В браке родился сын Георгий.

Сейчас Радзюкевич женат на режиссере монтажа Марии Сергеенковой. В интервью Светлане Баласанян артист уточнил, что в их доме всегда царит творческая атмосфера.

«В доме происходит вся работа, Мария — очень крутой режиссер монтажа, у нее четыре „Золотых орла“ за монтаж. Большую часть времени она работает дома, поэтому мы не можем от этого отходить. Я дома музыку сочиняю, она монтирует. Когда надо что-то вместе придумать, то у нас мозговой штурм случается. Но это точечно, такого нет, что мы с утра встаем и творим до самого заката. У нас все по-другому происходит», — добавил Радзюкевич.

Как Радзюкевич справился с алкогольной зависимостью

Эдуард Радзюкевич в интервью Светлане Баласанян признавался, что на протяжении долгого времени страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения». Справиться с пагубной привычкой ему помогло рождение сына.

Эдуард Радзюкевич Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и „зашился“», — раскрыл он.

Что Радзюкевич говорил о спецоперации

Эдуард Радзюкевич поддерживает проведение спецоперации. По его мнению, все публичные люди должны раскрыть свою позицию по СВО.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — считает он.

Радзюкевич называл Украину «фашистским государством», которое, по его мнению, «не должно существовать». При этом актер уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — пояснил Радзюкевич.

Что Радзюкевич говорил о Зеленском

Эдуард Радзюкевич рассказывал о работе с украинским политиком Владимиром Зеленским и о том, что тот говорил на русском. По его мнению, сейчас Зеленский стал «убийцей и фашистом».

«Мы вместе участвовали в проекте „Слава богу, ты пришел!“, и еще я снимал третью часть „Сватов“, где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование», — заявил актер.

Чем сейчас занимается Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Опасный холостяк», «Подарок», «Плохие девчонки», «Еврейское счастье», «Семейка легкого поведения» и «Играем Зощенко».

В 2025 году актер также снялся в проектах «Паромщик» и «В титрах не значатся».

