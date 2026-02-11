Суд с ТСЖ, связь с Зеленским, развод: как живет актриса Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее личной жизни и связи с Владимиром Зеленским?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в лентах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Гороскоп на удачу», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Спойлер», «Пророк. История Александра Пушкина» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова состояла в браке с коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, однако свадьба так и не состоялась.

Сейчас Ходченкова не раскрывает подробности личной жизни.

Как Ходченкова связана с Зеленским, что говорила о нем

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова похвалила украинского политика Владимира Зеленского и назвала его «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора». Актеры вместе снимались в нескольких проектах.

Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский в фильме «Любовь в большом городе» Фото: РИА Новости

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — сказала Ходченкова KP.RU.

При этом в июле артистку внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность артистки на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

В 2025 году актриса снялась в картине «Яга на нашу голову». В скором времени также выйдут проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Несколько дней назад Telegram-канал Mash заявил, что Ходченкову обязали снести стену в туалете и испортить ремонт, так как ее кран в балашихинской квартире перекрыл соседям стояк, и люди остались без горячей воды.

«По данным Mash, в жилище покорившей Голливуд артистки и ее мамы в Подмосковье стоит запорный шаровой кран на общем стояке. Который перекрывал подачу примерно 13 семьям снизу. Они пожаловались в ТСЖ „Центральное“. Суд шел с июня, по итогу установили: собственницы самовольно изменили систему горячего водоснабжения и не пускали соседей к общедомовым коммуникациям, чем нарушили нормы технической эксплуатации. Ходченкова там не живет — квартиру сейчас сдает, арендатор на заседание не пришел», — говорилось в публикации.

При этом представитель мамы Ходченковой Денис Хорошилов заявил, что они не устанавливали запорный кран на общедомовой стояк в санузле в квартире в Балашихе. Он отметил, что его клиентка подала встречный иск.

Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ТСЖ нагло врет. Запорный кран там стоял изначально, с давних времен, когда покупалась квартира. Кран был поставлен для технических целей еще строителями. Дело в том, что Татьяна Владимировна ранее сама подавала иски на ТСЖ, и они решили ей таким образом отомстить», — пояснил Хорошилов MK.RU.

Читайте также:

Галкин, закрытие «6 кадров», бездетность: как живет актер Сергей Дорогов

Ивлеева, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро

Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный