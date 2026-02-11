Галкин, закрытие «6 кадров», бездетность: как живет актер Сергей Дорогов

Актер Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его политической позиции?

Чем известен Дорогов

Сергей Дорогов родился 12 сентября 1959 года в Щучинске. Окончил Воронежский государственный институт искусств по специальности «актер театра и кино».

Популярность артисту принесло скетч-шоу «6 кадров». Также Дорогов снимался в фильмах «Сочинение ко Дню Победы», «Неотложка», «Любовь-морковь», «Папины дочки», «Воронины», «Кто поймал букет невесты», «По зову сердца» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Дорогова

Сергей Дорогов с 2002 года женат на женщине по имени Татьяна. Пара познакомилась в театре «Сатирикон», где Татьяна работала гримером, а он служил актером.

Общих детей у пары нет, но Дорогов воспитывал Анну — дочь Татьяны от первого брака.

«Своих детей нет — не сложилось. Но при этом у меня полноценная семья: есть жена, дочь, теща», — признавался он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Актер Сергей Дорогов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что Дорогов сказал о закрытии «6 кадров»

Скетч-шоу «6 кадров» выходило с 2006 по 2014 год. Сергей Дорогов раскрыл, что его закрыли из-за кризиса, а также из-за ухода народного артиста России Федора Добронравова.

Актер также признался, что по этой причине обижался на коллегу.

«Мы с Федей давно дружим, но у меня тогда была обида, мне хотелось уйти красиво. Я предложил снять 10-й сезон и уйти, но он расплакался и спросил: „Вы хотите меня похоронить?“ Я тогда первый раз увидел, как он плачет по-настоящему, а не театрально. И мы приняли его позицию», — вспоминал он в интервью Светлане Баласанян.

Что Дорогов говорил об уехавших артистах и патриотизме

Сергей Дорогов в интервью Светлане Баласанян заявлял, что является патриотом и никогда не мечтал построить карьеру в Голливуде.

«Я не псевдопатриот, я не хожу на коммунистические демонстрации, я просто отношусь с уважением к своей родине. Я так чувствую. Да, я патриот», — комментировал артист.

Дорогов считает, что уехавшие коллеги неинтересны зарубежной публике, за границей их выступления и спектакли посещает только русская публика.

«На [Максима] Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Назарова и т. д. Там они никому не нужны, а здесь у них было все», — добавил он.

Чем сейчас занимается Дорогов

Сергей Дорогов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Идеальный муж», «Идеальная жена», «Женихи по объявлению», «Ирония любви», «Соседи, или Хочу на Сейшелы» и «Женитьба».

В скором времени также выйдет лента «День отца» с его участием.

