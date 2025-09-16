Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:20

Развод с Ходченковой, мечты о Голливуде: как живет актер Владимир Яглыч

Владимир Яглыч Владимир Яглыч Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Актер Владимир Яглыч продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Яглыч

Владимир Яглыч родился 14 января 1983 года в Москве. Окончил ВТУ им. Щукина.

Артист снимался в картинах «Две судьбы», «Звезда эпохи», «Не родись красивой», «Солдаты-9», «Мы из будущего», «Ты и я», «Откройте, это я», «Поцелуй Сократа», «Пять невест», «Под прикрытием», «Поворот судьбы», «Екатерина», «Экипаж», «Команда Б», «Девушки бывают разные», «Гудбай, Америка», «Подарок», «Моя ужасная сестра», «ВСЛУХ!», «Ухожу красиво», «Конец славы», «Открытый брак», «Любви не бывает?» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 90 работ.

Что известно о личной жизни Яглыча

С 2005 по 2010 год Владимир Яглыч был женат на заслуженной артистке России Светлане Ходченковой.

В 2011 году у актера был роман с коллегой Анной Старшенбаум. По данным СМИ, именно из-за этого Старшенбаум первый раз рассталась с супругом Алексеем Бардуковым.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей. Раз 10 за тот год общения с ним я хотела покончить с собой. Одним словом, это был даже не роман, а сплошной экшен», — вспоминала артистка.

В 2013 году появилась информация о том, что у Яглыча роман с партнершей по шоу «Ледниковый период», экс-чемпионкой мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксаной Домниной.

По информации СМИ, в 2014 году пара рассталась и Домнина вернулась к фигуристу Роману Костомарову. При этом сама Домнина эту информацию отрицала.

В 2015 году Яглыч начал встречаться с актрисой Антониной Паперной. В 2017 году у пары родилась дочь Ева, а в 2020 году — сын Даниил.

Сейчас он не раскрывает подробности своей личной жизни.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч Антонина Паперная и Владимир Яглыч Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Яглыч говорил об отъезде из России

Владимир Яглыч рассказал, что мечтал работать в Голливуде, однако, проведя время за границей, понял, что для достижения целей ему придется покинуть родину. Поэтому артист отказался от этой цели.

«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — признавался Яглыч.

Чем сейчас занимается Яглыч

Владимир Яглыч продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышел сериал «Беспринципные в Питере» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Равиоли Оли», «Как дети» и «Семь майских дней» с Яглычем.

