Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об украинском политике Владимире Зеленском?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Ходченкова снималась в картинах «Благословите женщину», «Риелтор», «Жена Сталина», «Нулевой километр», «Любовь в большом городе», «Ловушка», «Банды», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Мосгаз», «Чемпионы», «Куприн. Яма», «Снег», «Гороскоп на удачу», «Одноклассницы», «Судьба-злодейка», «Хождение по мукам», «Годунов», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Очевидное невероятное», «Спойлер» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

Светлана Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 год.

В 2011 году артистка встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, но свадьба так и не состоялась. После расставания с бизнесменом Ходченкову подозревали в романе с коллегой Дмитрием Малашенко. В 2018 году актриса вернулась к Петришину и вместе с ним отдыхала на Бали, но дальше курортного романа дело не зашло.

Светлана Ходченкова, 2015 г. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Сейчас она не раскрывает подробности своей личной жизни. Детей у 41-летней актрисы нет.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова хвалила Владимира Зеленского.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он — человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — заявила актриса в интервью KP.RU.

При этом в июле Ходченкова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность артистки в Крыму.

Актриса Светлана Ходченкова в роли Дамы в спектакле «Зал ожидания» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Зал ожидания».

В этом году должна выйти комедия «Яга на нашу голову» с ее участием. Также артистка снимается в проектах «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе».

Недавно Ходченкова в соцсетях удивила поклонников новым образом, опубликовав фото с темными короткими волосами и челкой. Фанаты предположили, что она сменила образ ради съемок, но актриса пока не раскрыла подробности.

