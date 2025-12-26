«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова

Своими заявлениями о «Битва экстрасенсов» иллюзионист Сергей Сафронов, возможно, мстит проекту, сказала актриса Вера Сотникова в интервью Алене Жигаловой. Она добавила, что редко злится на людей, но подобные высказывания считает неприемлемыми.

Зачем он это делает? Он кормился с этой программы. Если ты в это не веришь, зачем ты тогда это делаешь? Это явно какая-то месть, обида за то, что его так с «Битвы» попросили, — сказала актриса.

По словам актрисы, ее возмутило утверждение Сафронова о том, что шоу является постановкой, а все его участники, включая магов и медиумов, просто играют заранее определенные роли. Сотникова предположила, что причина может крыться в обиде иллюзиониста. Его уволили из программы после того, как он оказался вовлечен в громкий скандал, связанный с обвинениями во взяточничестве. Хотя Сафронову впоследствии удалось доказать свою невиновность в суде, на проект он так и не вернулся.

Ранее артист сообщил об изменении своего подхода к выполнению опасных трюков после того, как у него появились дети. Он подчеркнул, что после рождения первой дочери хотел полностью отказаться от участия в подобных номерах. Однако, по словам Сафронова, со временем он осознал, что испытывает нехватку острых ощущений, которые дают такие выступления. Сафронов заявил, что теперь готовится к рискованным трюкам с повышенной внимательностью и тщательностью.