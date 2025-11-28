Иллюзионист Сафронов рассказал, почему изменил отношение к опасным трюкам Иллюзионист Сафронов признался, что изменил отношение к трюкам из-за детей

Иллюзионист Сергей Сафронов признался, что изменил свое отношение к опасным трюкам после рождения детей. В разговоре со «Страстями» он подчеркнул, что хотел полностью ограничить участие в подобных номерах после рождения первой дочери. Но, по словам артиста, он понял, что испытывает дефицит острых ощущений.

Раньше я действительно мог спокойно сказать: «Да, поджигай меня», но с возрастом все изменилось — появилась мудрость, вырос инстинкт самосохранения. Четверо детей — это уже не шутка. Нужно всех поставить на ноги и главное — быть рядом, а еще внуков хочется понянчить, — объяснил Сафронов.

Он поделился, что теперь готовится к выступлениям с особой тщательностью. По словам иллюзиониста, все опасные номера сопровождаются кропотливой подготовкой.

