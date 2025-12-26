Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 18:36

В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранители задержали в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга около 70 членов радикальной проукраинской секты, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. По его информации, псевдорелигиозная организация «Школа единого принципа» была создана на Украине — ее основатели говорили о пробуждении сознания, внутреннем духовном развитии, а также вели семинары, на которых якобы обучали целительству.

В то же время на собраниях сектанты обсуждали ход СВО, молились за здоровье украинских властей и оскорбляли российских военнослужащих. Одно из таких мероприятий, куда съехались мужчины и женщины из разных регионов, прервали силовики. Проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре вынесли приговор участнику экстремисткой организации. Осужденный Анатолий Евтушенко был связан с сектой «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он проводил видеоконференции и участвовал в проведении коллективных религиозных мероприятий, включая богослужения.

До этого на Алтае раскрыли схему влияния секты сайентологов на местный бизнес. Двое задержанных в Барнауле фигурантов долгое время продвигали запрещенные методики в местном бизнес-сообществе. Под видом курсов улучшения управленческих навыков на региональных предприятиях внедрялись системы контроля над личностью.

