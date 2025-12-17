В Барнауле силовики накрыли секту коучей-сайентологов

На Алтае раскрыта схема скрытого влияния секты сайентологов на местный бизнес, сообщил Telegram-канал «112». Двое задержанных в Барнауле фигурантов долгое время продвигали запрещенные методики в местном бизнес-сообществе. Под видом курсов улучшения управленческих навыков на региональных предприятиях внедрялись системы контроля над личностью, разработанные Роном Хаббардом (признан в РФ экстремистом, деятельность запрещена).

Силовики уверены, что целью «коучинга» было создание сети лояльных и управляемых извне руководителей. Спецоперация прошла одновременно по четырем адресам проживания и работы фигурантов. В ходе обысков была изъята специфическая символика, экстремистские печатные материалы и атрибутика нежелательных НКО. Улики подтверждают, что бизнес-тренинги служили лишь инструментом для финансовой и идеологической эксплуатации граждан в интересах иностранных структур. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело.

Ранее суд Саратова приговорил к обязательным работам пенсионерку из поселка Светлый, которая привлекала местных к собраниям движения «АллатРа» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). По данным правоохранителей, пожилая женщина распространяла книги и листовки запрещенной организации, в том числе через интернет.