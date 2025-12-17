Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:59

В Барнауле силовики накрыли секту коучей-сайентологов

На Алтае правоохранители задержали вербовавших предпринимателей сектантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Алтае раскрыта схема скрытого влияния секты сайентологов на местный бизнес, сообщил Telegram-канал «112». Двое задержанных в Барнауле фигурантов долгое время продвигали запрещенные методики в местном бизнес-сообществе. Под видом курсов улучшения управленческих навыков на региональных предприятиях внедрялись системы контроля над личностью, разработанные Роном Хаббардом (признан в РФ экстремистом, деятельность запрещена).

Силовики уверены, что целью «коучинга» было создание сети лояльных и управляемых извне руководителей. Спецоперация прошла одновременно по четырем адресам проживания и работы фигурантов. В ходе обысков была изъята специфическая символика, экстремистские печатные материалы и атрибутика нежелательных НКО. Улики подтверждают, что бизнес-тренинги служили лишь инструментом для финансовой и идеологической эксплуатации граждан в интересах иностранных структур. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело.

Ранее суд Саратова приговорил к обязательным работам пенсионерку из поселка Светлый, которая привлекала местных к собраниям движения «АллатРа» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). По данным правоохранителей, пожилая женщина распространяла книги и листовки запрещенной организации, в том числе через интернет.

секты
тренинги
задержания
экстремизм
Барнаул
Алтай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.