Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту В Саратове пенсионерка привлекала местных жителей вступить в движение «АллатРа»

Жительница саратовского поселка Светлый привлекала местных к собраниям движения «АллатРа» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «Саратов 24». По данным правоохранителей, пенсионерка распространяла книги и листовки запрещенной организации, в том числе через интернет.

Установлено, что россиянка призывала других жителей поселка присоединиться к движению и перечисляла деньги на его нужды даже после того, как его признали экстремистским в РФ. Женщину задержали и признали виновной по делу о финансировании такой организации. Суд решил назначить ей 240 часов обязательных работ в силу возраста.

Движение «АллатРа» пополнило список террористических и экстремистских организаций 31 октября 2025 года. Соответствующая информация на сайте Росфинмониторинга подтверждает статус объединения.

Движение было основано на Украине в 2011 году. В 2023-м российские власти признали «АллатРа» нежелательным объединением.