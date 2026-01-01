Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 10:34

Названа наиболее вероятная цель удара ВСУ по херсонскому кафе

Депутат Колесник: ударом по херсонскому кафе ВСУ хотели запугать россиян

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Ударом по кафе в Херсонской области ВСУ пытались запугать россиян, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский давно занимается терроризмом с позволения иностранцев, в частности британцев.

Скорее всего, ВСУ пытались запугать население данным терактом, вызвать недовольство. Это основная задача. Плюс попытка нанести военный урон, но у Киева ничего не получается. Терроризм всегда атакует мирное население, чтобы вызвать панику. Зеленский давно занимается терроризмом с позволения иностранцев. Они ему дают совсем небольшую свободу действий. В основном всем командуют англичане, они мастера провокаций, — считает Колесник.

Вооруженные силы Украины атаковали регион после полуночи 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.

