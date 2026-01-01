Новый год — 2026
В России заработал запрет на один вид рекламы

В РФ запретили рекламировать гостевые дома в рамках проекта по их легализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января 2026 года российские туроператоры и онлайн-сервисы бронирования лишатся права рекламировать и продвигать гостевые дома, не внесенные в официальный реестр средств размещения, сообщает ТАСС. Данная мера является следующим этапом эксперимента по легализации этого сегмента, запущенного с 1 сентября 2025 года в 17 регионах и федеральной территории «Сириус».

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин пояснил, что онлайн-площадки с начала года приостановят возможность бронирования для тех домов в регионах — участниках эксперимента, которые не прошли классификацию вовремя. Он заверил, что после внесения в реестр бронирование будет автоматически возобновлено, а все заказы, оформленные до 1 января, остаются в силе.

Эксперимент по легализации гостевых домов действует в ряде популярных туристических регионов, включая Республику Алтай, Дагестан, Крым, а также Краснодарский, Алтайский и Приморский края.

Ранее финансовый эксперт Анна Баранова заявила, что проживание в апартаментах или гостевых домах во время отпуска позволит сэкономить. Она отметила, что сейчас легко подобрать апартаменты с уровнем сервиса, сопоставимым отельному.

