Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска

Проживание в апартаментах или гостевых домах во время отпуска позволит сэкономить, заявила NEWS.ru финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова. Она отметила, что сейчас легко подобрать апартаменты с уровнем сервиса, сопоставимым отельному.

Апартаменты сейчас бывают такого уровня, что можно найти варианты с завтраком, уборкой и всем сервисом, который можно получить в отеле, но без развлечений. Все зависит от ваших приоритетов. Если у вас богатая программа в самой стране, которую вы сами составили, то это тоже вариант экономии, и вы сможете сэкономить на проживании. Можно останавливаться в хостелах или в гостевых домах, — объяснила Баранова.

Финэксперт подчеркнула, что проживание в апартаментах подойдет многодетным семьям. По ее словам, такой вариант позволит существенно сэкономить, и всем членам семьи будет комфортно.

