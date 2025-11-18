Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 06:30

Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска

Финэксперт Баранова: проживание в гостевых домах позволит сэкономить на отдыхе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Проживание в апартаментах или гостевых домах во время отпуска позволит сэкономить, заявила NEWS.ru финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова. Она отметила, что сейчас легко подобрать апартаменты с уровнем сервиса, сопоставимым отельному.

Апартаменты сейчас бывают такого уровня, что можно найти варианты с завтраком, уборкой и всем сервисом, который можно получить в отеле, но без развлечений. Все зависит от ваших приоритетов. Если у вас богатая программа в самой стране, которую вы сами составили, то это тоже вариант экономии, и вы сможете сэкономить на проживании. Можно останавливаться в хостелах или в гостевых домах, — объяснила Баранова.

Финэксперт подчеркнула, что проживание в апартаментах подойдет многодетным семьям. По ее словам, такой вариант позволит существенно сэкономить, и всем членам семьи будет комфортно.

Ранее экономист Марина Карп заявила, что наиболее невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь, поскольку в нем всего 15 рабочих дней. По ее словам, доход сотрудника будет складываться только из зарплаты за фактически отработанные дни и отпускных. Она отметила, что длинные новогодние выходные не учтут.

Россия
финансисты
отпуска
путешествия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о беспрецедентной атаке на энергосистему российского региона
Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом
Врач предупредила о серьезных последствиях хождения без перчаток зимой
Сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянск: успехи ВС РФ к утру 18 ноября
Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года
Почему снится голый человек — разбор значений по сонникам
Япония начала бороться с сокращением населения
Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска
Трампа заподозрили в желании спрятать документы по делу Эпштейна
Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов
Взрыв газа произошел в поле под Омском
Раскрыты перспективы появления в России летающего такси
Почетное звание, тяжелые утраты, крепкий брак: как живет Стриженова
Российские силы рассказали, как закрывают «Мсту-Б» от БПЛА
Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы
Увольнение с работы во сне: что подготовила судьба для вас
Боец ВС РФ чудом выжил под неоднократной атакой гексокоптера ВСУ
Канада отказала Зеленскому по одному из вопросов
«Кто-то из бесов»: в РПЦ рассказали, кто ответит на призыв души умершего
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.