Экономист раскрыла наиболее невыгодный месяц для отпуска в 2026 году Экономист Карп: самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь

Наиболее невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь, поскольку в нем всего 15 рабочих дней, заявила «ФедералПресс» экономист Марина Карп. Доход сотрудника будет складываться только из зарплаты за фактически отработанные дни и отпускных. Длинные новогодние выходные не учтут.

С финансовой точки зрения лучше всего брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней. Наименее удачные месяцы для выплат — это месяцы с праздничными днями, однако эти месяцы больше подойдут тем, кто ценит длинный отдых, — отметила Карп.

Она добавила, что наиболее выгодным месяцем для отпуска станет июль. В нем будет 23 рабочих дня — это максимум в 2026 году. Кроме того, для отдыха без существенных финансовых потерь подойдут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них по 22 рабочих дня.

Ранее турэксперт Юрий Барзыкин заявил, что россияне могут сэкономить на зимнем отпуске, бронируя путевки заранее. Он отметил, что дешевле всего можно отдохнуть в начале декабря и середине февраля. По его словам, на новогодних каникулах путевки стоят в разы дороже.