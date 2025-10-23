Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 15:43

Экономист раскрыла наиболее невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

Экономист Карп: самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Наиболее невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь, поскольку в нем всего 15 рабочих дней, заявила «ФедералПресс» экономист Марина Карп. Доход сотрудника будет складываться только из зарплаты за фактически отработанные дни и отпускных. Длинные новогодние выходные не учтут.

С финансовой точки зрения лучше всего брать отпуск в месяцы с максимальным числом рабочих дней. Наименее удачные месяцы для выплат — это месяцы с праздничными днями, однако эти месяцы больше подойдут тем, кто ценит длинный отдых, — отметила Карп.

Она добавила, что наиболее выгодным месяцем для отпуска станет июль. В нем будет 23 рабочих дня — это максимум в 2026 году. Кроме того, для отдыха без существенных финансовых потерь подойдут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в них по 22 рабочих дня.

Ранее турэксперт Юрий Барзыкин заявил, что россияне могут сэкономить на зимнем отпуске, бронируя путевки заранее. Он отметил, что дешевле всего можно отдохнуть в начале декабря и середине февраля. По его словам, на новогодних каникулах путевки стоят в разы дороже.

отпуска
работа
экономисты
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.