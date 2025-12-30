«Просто психанула»: Кожевникова покинула Россию с детьми Кожевникова устала от болезней и улетела в Дубай вместе с детьми

Актриса Мария Кожевникова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что уехала вместе с детьми из России в Дубай. Она призналась, что соскучилась по хорошей погоде и устала от постоянных болезней и лекарств. По словам Кожевниковой, поездка в теплые края оказалась спонтанной.

Это мы такие уставшие, но счастливые, так как решили сбежать от всех вирусов, температур, лекарств. Вот просто психанула, написала вчера в туристическое агентство, и сегодня мы уже согревались под солнцем. Честно, я даже не знаю, что побросала в чемоданы, но мне так нужна была эта перезагрузка. Счастье, — написала Кожевникова.

Ранее певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) поделилась фотографиями из отпуска в Париже. Францию она посетила вместе с мужем — продюсером Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов). По мнению исполнительницы, совместные путешествия помогают сохранить отношения.

До этого балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не пойдет на спектакль «Щелкунчик» из-за высоких цен. Она осудила администрацию Большого театра за повышение стоимости билетов. По ее словам, подобные расценки сопоставимы со стоимостью отдыха на Мальдивах, куда Волочкова собирается в конце января.