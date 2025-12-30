Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:49

«Просто психанула»: Кожевникова покинула Россию с детьми

Кожевникова устала от болезней и улетела в Дубай вместе с детьми

Мария Кожевникова Мария Кожевникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Мария Кожевникова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что уехала вместе с детьми из России в Дубай. Она призналась, что соскучилась по хорошей погоде и устала от постоянных болезней и лекарств. По словам Кожевниковой, поездка в теплые края оказалась спонтанной.

Это мы такие уставшие, но счастливые, так как решили сбежать от всех вирусов, температур, лекарств. Вот просто психанула, написала вчера в туристическое агентство, и сегодня мы уже согревались под солнцем. Честно, я даже не знаю, что побросала в чемоданы, но мне так нужна была эта перезагрузка. Счастье, — написала Кожевникова.

Ранее певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) поделилась фотографиями из отпуска в Париже. Францию она посетила вместе с мужем — продюсером Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов). По мнению исполнительницы, совместные путешествия помогают сохранить отношения.

До этого балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не пойдет на спектакль «Щелкунчик» из-за высоких цен. Она осудила администрацию Большого театра за повышение стоимости билетов. По ее словам, подобные расценки сопоставимы со стоимостью отдыха на Мальдивах, куда Волочкова собирается в конце января.

Мария Кожевникова
отпуска
Дубай
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярской области началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.