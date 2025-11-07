«Секрет на миллион», резкое похудение, дети: как живет Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова прославилась благодаря роли Аллы Гришко в сериале «Универ». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, почему она длительное время не снималась в кино?

Чем известна Кожевникова

Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Ее отец — олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. С ранних лет она занималась художественной гимнастикой, в 16 лет стала мастером спорта и закончила карьеру. Затем начала сниматься в музыкальных клипах и поступила в ГИТИС.

Кожевникова дебютировала в кино в 2005 году в сериале «Адвокат». Широкую популярность ей принесли роли Аллы Гришко в сериале «Универ» и Натальи Татищевой в фильме «Батальон». Всего в ее фильмографии более 50 работ, включая ленты «Собибор», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский», «Духlеss», «Горе от ума», «В активном поиске» и другие.

В 2011 году Кожевникова была избрана депутатом Госдумы VI созыва. Будучи парламентарием, она выступила соавтором законопроектов о запрете рекламы алкоголя в интернете. С 2017 года является членом Общественной палаты городского округа Красногорск (Московская область).

Почему Кожевникова перестала сниматься в кино

Мария Кожевникова более двух лет не снималась в кино. По словам артистки, ей пришлось взять паузу в карьере после рождения четвертого ребенка.

«Когда были маленькие дети, я понимала, что я не могу сниматься, я не могу больше ничем заниматься, потому что я постоянно должна находиться рядом. Считаю, что самое главное в моей жизни — материнство. Это единственное, где тебя невозможно заменить», — пояснила она в шоу «Ваша Наташа».

Актриса растит четверых сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Они обвенчались в 2013 году, брак не регистрировали.

Мария Кожевникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Кожевникова говорила об СВО

После начала спецоперации Мария Кожевникова заявила, что ей не стыдно быть русской.

«Мне не стыдно быть русской! А всем, кому стыдно, не надо письменного пафоса, делом это докажите, поменяйте гражданство», — написала она в авторском Telegram-канале.

Артистка рассказала, что знает о том, как жили долгие годы люди в Донбассе, из первых уст.

«У меня работали люди из Луганска, у которых родственники остались там, и я знаю не из ТВ, как бомбили и убивали», — пояснила она.

Что Кожевникова говорит про свой вес

Мария Кожевникова в личном блоге рассказывала, что продолжает работать над своим телом и стремится похудеть с 80 до 53 кг.

«В четвертую беременность мне поставили гестационный сахарный диабет. После родов диагноз не уходил, было не простое время, когда я сидела на серьезных диетах, искала врачей… Мне ходить тяжело с таким весом, мне жить тяжело с таким весом», — призналась она.

Чем сейчас занимается Кожевникова

Мария Кожевникова в 2025 году присоединилась к съемкам сериала «Универ. 15 лет спустя».

«Я долго думала, возвращаться или нет, потому что у меня есть свои личные амбиции, я считаю, что в одну воду дважды не входят. Но не прошло ни дня, чтобы кто-то мне не написал и не спросил, когда я вернусь в продолжение. Когда мне предложили последний раз, я думала больше месяца», — призналась она.

Также актриса приняла участие в шоу «Секрет на миллион». Выпуск эфира состоится 8 ноября. В нем актриса расскажет о популярности, непростых отношениях с родителями, материнстве и ответит на финальный вопрос, чтобы получить конверт с одним миллионом рублей.

