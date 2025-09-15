Смена позиции по СВО и возвращение в «Универ»: как живет актер Арарат Кещян

Актер Арарат Кещян вернулся к роли Майкла в продолжении сериала «Универ». Что известно о его карьере и личной жизни, как он отреагировал на спецоперацию?

Чем известен Кещян

Арарат Кещян родился 19 октября 1978 года в Гагре, позднее с семьей переехал в Адлер. В 1999 году начал участвовать в КВН в составе команды «Внуки Лумумбы», с 2003 года выступал за московскую сборную Университета дружбы народов. Карьеру в КВН завершил после 2011 года.

Дебют артиста в кино состоялся в 2008 году в сериале «Универ». Роль Майкла — Артура Тиграновича Микаэляна — принесла артисту популярность. Позднее он также снимался в лентах «Одноклассницы», «Отпуск», «Как я встретил ее маму», «Корпорация Морозов» и других.

На настоящий момент в его фильмографии 20 работ.

Что известно о личной жизни Кещяна

Арарат Кещян состоит во втором браке с Екатериной Шепетой, которая младше него на 10 лет. Первый брак артиста с девушкой по имени Ирина распался спустя три года после свадьбы из-за кризиса в отношениях.

Кещян с супругой воспитывают трех дочерей — Еву, Диану и Ани. Артист признавался, что всегда мечтал о сыне и только после рождения дочерей стал уважать женский пол.

«Перед рождением Евы я был такой стандартный запрограммированный кавказец: „Пацан, пацан, ничего, кроме пацана. Разве есть еще какой-то пол?“ С появлением дочки я осознал, кто такие моя мама, сестра и жена. Мужчины забывают, что женщина — это та, которая тебя родила, кормила, поила, одевала», — рассказывал он.

Актер Арарат Кещян и его супруга Екатерина Шепета Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Кещян относится к СВО

Арарат Кещян в интервью для проекта «про Л.О.М.» признался, что изначально не поддержал проведение спецоперации, однако позднее изменил свое мнение, в частности, после общения с украинцами, переехавшими жить в Россию.

«Первое время состояние было шоковое. Естественно, я был против, я не понимал. <…> Я не знаю, в какой момент и что именно щелкнуло. Я начал вникать в то, что происходит. Я не поленился и начал ездить и встречаться с украинцами, которые приехали жить в Россию, я начал контактировать с бойцами, которые возвращались с СВО, и потом погрузился в изучение этого вопроса еще до 2014 года», — рассказал актер.

Кещян отметил, что, после того как он встал на сторону России, к нему стали относиться как «к зомбаку».

«Когда я был против и говорил об этом, все с упоением меня слушали. Как только я нашел объяснение этим действиям, когда появились причины всему этому — ко мне стали относиться как к зомбаку», — поделился он.

Что известно о конфликте Кещяна с Кожевниковой

Арарат Кещян признавался, что ему не удалось подружиться с коллегой по сериалу «Универ» актрисой Марией Кожевниковой. По его словам, между ними произошел конфликт из-за разных менталитетов, когда артистка позволила себе сказать нечто, сильно задевшее его.

Кожевникова также отмечала, что Кещян — «абсолютно не ее человек». Актриса рассказывала, что их конфликты чуть ли не доходили до драк.

«Это совершенно не мой человек. А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом были конфликты, бывало, что чуть до драк не доходило. Это не значит, что он плохой или я плохая. Просто мы очень разные. В обычной жизни я прошла бы мимо этого человека», — говорила она.

Чем сейчас занимается Кещян

Арарат Кещян в 46 лет продолжает творческую деятельность. Он гастролирует со спектаклем «Мертвые души».

Также актер в 2025 году присоединился к съемкам сериала «Универ. 15 лет спустя» вместе с артистами Марией Кожевниковой, Настасьей Самбурской, Виталием Гогунским и другими.

