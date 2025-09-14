Игромания, усталость от ролей, режиссура: как живет Дмитрий Паламарчук

Актер Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность. Где он снимается сейчас, какое у него есть увлечение?

Дмитрий Паламарчук родился 22 марта 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Артист снимался в лентах «Тронутые», «Подсадной», «Клеймо», «Слово женщине», «Ленинград 46», «Милицейская сага», «Запасной игрок», «Алиса против правил», «Мама может», «Союз спасения. Время гнева», «Оставленное сердце», «Пилигрим», «Ронин», «Матрешка» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Актер с 2011 года женат на коллеге Инне Анциферовой, с которой познакомился на съемках сериала «Клеймо». Пара воспитывает дочь Полину.

Какое увлечение есть у Паламарчука

Дмитрий Паламарчук признавался, что является игроманом со стажем.

«Я игроман со стажем. Видеоигры — все так же моя страсть, ничего не меняется. Чтобы вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — рассказывал он.

По его мнению, видеоигры являются искусством.

«Я вообще продвигаю идею о том, что видеоигры — это искусство. Неслучайно сейчас многие из них экранизируют. Эти истории действительно достойны того, чтобы их увидело большее количество людей, в том числе и те, кто до видеоигр по ряду причин не доберется», — говорил Паламарчук sobaka.ru.

При этом актер отмечал, что его супруга — противница видеоигр.

«За наши долгие годы совместной жизни мне так и не удалось затащить ее в этот мир. При этом она с удовольствием посмотрела и сериал „Ведьмак“, и „Одни из нас“», — добавил Паламарчук.

Чем сейчас занимается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность.

В 2025 году артист снялся в мини-сериале «Самозванка». В скором времени также выйдут картины «Невский 8», «Зов русалки» и «Число зверя» с его участием.

«Скажу честно, я устал от ролей следователей и бандитов. Даже в проектах, которые не относятся к жанрам детектива и полицейской драмы, меня все равно приглашают сыграть сотрудников внутренних дел. Мне же более интересны персонажи, далекие от силы и смелости. Я бы хотел воплотить образы людей ранимых, закомплексованных, с душевными травмами, тех, кто ищет свое место в этом мире, кого-то в духе гоголевского „маленького человека“, — рассказывал он.

Паламарчук также признавался, что хочет попробовать себя в качестве режиссера.

«Мне все больше и больше становится интересна режиссура, и я постепенно начинаю двигаться в этом направлении. Я очень скептически отношусь к непрофессионализму, когда люди берутся за профессии, которым они не обучены. Сейчас у меня нет времени и сил получить второе высшее, но я занимаюсь самообразованием — изучаю литературу по режиссуре, осваиваю монтаж», — считает он.

