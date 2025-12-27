Кирово, Покровск, Славянск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 декабря

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 27 декабря? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Доброполья, Константиновки, Кирово, Кузьминовки, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Славянска и Харькова?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении продолжаются бои в Гришино. На Добропольском направлении ВС РФ ведут бои в Белицком, Софиевке и Торецком, а также занимают новые территории к югу от Кучерова Яра.

«На Константиновском направлении войска РФ наступают к Степановке. В Константиновке продвигаются к центру города. Есть успехи в Новомарково и в районе Миньковки. ВС РФ подошли к Марково. На Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступление на южном участке фронта, в направлении Славянска. Есть продвижение к Резниковке, расширена зона контроля в районе Кузьминовки. Идут бои в Закотном. На Волчанском направлении идут напряженные бои с восточной стороны Волчанска и южнее города. ВС РФ наступают южнее Вильчи, а также в сторону Графского. Идут бои в районе Старицы и Волчанских Хуторов», —говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении идут бои вокруг Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ контратакуют с целью вернуть утраченные позиции в Вильче. Наша группировка сообщает о продвижении в районе Старицы, Лимана, в лесном массиве юго-восточнее Прилипки, в районе Меловое-Хатнее. Кстати, противник обращает внимание на успехи ВС России на направлении Двуречанское-Колодезное. Западнее взятого Северска ВС России выравнивают линию фонта, сообщают о взятии части прилегающей Резниковки. В Красноармейске (Покровске) и Мирнограде (Димитрове) командование ВСУ публично заявляет своей задачей контрудары на Покровск и организацию снабжения гарнизона Мирнограда. Бои продолжаются», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Дневник десантника»

На Северском направлении идет интенсивное движение на южном участка фронта, откуда ВС РФ развивают наступление на Славянск, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«После взятия под контроль населенного пункта Кирово продвинулись вперед и заняли часть соседней Резниковки. Активность тяжелых боев в Закотном не снижается. Харьковское направление. ВС РФ ведут напряженные бои как с восточной стороны Волчанска, так и южнее. Наши штурмовые группы развивают тактический успех в расширении зоны контроля территории в направлении населенного пункта Графское», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 27 декабря: что завтра, давление, головокружение

Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада

Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать