Армия России начала зачистку населенного пункта Димитров от подразделений ВСУ, командование Вооруженных сил Украины объяснило паникой бегство бойцов из командного пункта в Гуляйполе, добровольцы ВС РФ активно занимаются модернизацией дронов для ударов по противнику в зоне СВО. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 26 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Российские силы начали зачистку территорий в Димитрове

Российские военные завершили операцию по рассечению группировки Вооруженных сил Украины, оставшейся в Димитрове, и начали зачистку территории города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, украинские подразделения в этом районе находятся в крайне сложном положении, лишены возможности организованного отступления и снабжения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Марочко также уточнил, что в ходе зачистки российские солдаты продолжают находить в подвалах и укрытиях мирных жителей, оказывая им всю необходимую гуманитарную помощь. Ситуация в Димитрове развивается в соответствии с планами российского командования, направленными на полное установление контроля над этим стратегически важным населенным пунктом, выразил мнение он.

Добровольцы ВС РФ занялись созданием «роя дронов» для атак на ВСУ

Российские добровольцы активно развивают технологии массированных атак с использованием беспилотников, рассказал командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус. По его словам, специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России (выполняет задачи в интересах группировки «Юг») занимаются модернизацией поступающей техники для эффективного противодействия противнику. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Булус уточнил, что ведутся работы по созданию так называемого «роя дронов». Инженеры ежедневно совершенствуют различные модели беспилотников от разных производителей, подготавливая их для масштабных групповых вылетов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Армия России вступила в бои за Резниковку

Российские подразделения продолжают продвижение на Донецком направлении, заявил Марочко. По его информации, в районе населенного пункта Резниковка начались активные боевые действия. Минобороны РФ данные сообщения пока не комментировало.

После успешного взятия Свято-Покровского (Кирово) российские силы развили наступление дальше на запад. Успешная работа продолжается, украинские силы теряют живую силу и технику на этом участке.

Российский офицер спровоцировал бегство бойцов ВСУ

Младший лейтенант Алексей Нечаев организовал массированную воздушную атаку, вынудив украинские силы оставить ключевые позиции в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. В ходе наблюдения военный обнаружил, что противник оборудовал опорный пункт на господствующей высоте.

В Минобороны также сообщили о старшем матросе Егоре Гаврилове, который, заметив приближение вражеских дронов к минометному расчету, точными выстрелами уничтожил три беспилотника. Его действия позволили расчету выполнить огневую задачу без потерь и поддержать наступление.

ВСУ бросили командный пункт в Гуляйполе из-за паники

Вооруженные силы Украины оставили командный пункт в городе Гуляйполе в Запорожской области без боя. По словам командира 1-го отдельного штурмового полка украинских войск Дмитрия Филатова, это произошло из-за паники среди военнослужащих и халатных действий командования.

Инцидент получил огласку после публикации 25 декабря видео из брошенного блиндажа, предположительно принадлежавшего 1-му батальону 106-й бригады теробороны ВСУ. На кадрах были видны оставленные документы, карты, ноутбуки и офисная техника. Уже известно, что по данному факту будет проведено служебное расследование.

