26 декабря 2025 в 22:25

ВСУ озвучили, почему покинули командный пункт в Гуляйполе

Командир полка Филатов: ВСУ бросили командный пункт в Гуляйполе из-за паники

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины оставили командный пункт в городе Гуляйполе в Запорожской области без боя, подтвердил телеканал «Общественное». По словам командира 1-го отдельного штурмового полка украинских войск Дмитрия Филатова, это произошло из-за паники среди военнослужащих и халатных действий командования.

Инцидент получил огласку после публикации 25 декабря видео из брошенного блиндажа, предположительно, принадлежавшего 1-му батальону 106-й бригады теробороны ВСУ. На кадрах были видны оставленные документы, карты, ноутбуки и офисная техника. Уже известно, что по данному факту будет проведено служебное расследование.

Командный пункт ВСУ в Гуляйполе покинули без боя из-за паники личного состава и халатных действий командиров, — сказал Филатов.

Ранее сообщалось, что украинские военные при бегстве также оставили рабочие материалы — папки, журналы, схемы. Кроме того, штурмовики ВС РФ нашли печати командования. На столе также был телефон одного из бойцов ВСУ, в переписках которого были фото в военной форме.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил, что взятие штаба в Гуляйполе говорит о неразберихе и панике в украинской армии. Он также отметил, что российские войска продвинулись дальше занятого здания штаба.

