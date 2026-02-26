Власти «открыли» небо над Москвой Росавиация: в аэропортах Москвы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Недавно введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах были полностью сняты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к штатному режиму работы.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в ведомстве.

Ранее в аэропорту Калуги второй раз за день ввели запрет на прием и выпуск судов. Ограничение начало действовать в 14:33 по московскому времени. Ранее этой ночью аналогичные меры уже применялись в воздушной гавани, но были сняты в 04:40.

До этого аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе после того, как ограничения на взлет и посадку были сняты. Одновременно с этим в Саратове полностью отменили действовавший запрет на прием и отправку воздушных судов.

Также в Сочи аэропорт функционировал в режиме временных ограничений, что вызвало массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, в момент своего вылета ожидали 60 рейсов, включая девять международных. Из них 27 не могли отправиться еще с вечера 23 февраля. На прилет опаздывали 42 рейса, пять из которых — международные.