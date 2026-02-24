Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи

Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи Вылет и прилет 102 рейсов задерживается в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи продолжает работать в режиме временных ограничений, что привело к массовым задержкам авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани на 06:10 мск, вылета и прилета ожидают 102 рейса.

На вылет задерживаются 60 рейсов, включая девять международных. При этом 27 из них не могут отправиться с вечера 23 февраля. На прилет опаздывают 42 рейса, из которых пять — международные. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены Росавиацией 23 февраля в 18:38 мск.

Обычно такие меры связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне активности беспилотных летательных аппаратов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Информация о снятии ограничений будет предоставлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что белорусский хоккейный клуб «Динамо» (Минск) не смог вылететь в Сочи на выездную игру регулярного чемпионата КХЛ после гостевой встречи с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игроки провели в самолете более полутора часов в ожидании разрешения на вылет. Однако в итоге команда в полном составе была вынуждена покинуть борт и остаться на ночевку в Нижнем Новгороде.