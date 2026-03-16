Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО

Кенийцы участвуют в военной операции на Украине добровольно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кения Мусалией Мудавади. По его словам, в ходе диалога Мудавади выразил обеспокоенность судьбой граждан в связи с их участием в боевых действиях. Трансляция доступна на Rutube-канале внешнеполитического ведомства.

Все кенийские граждане, как и граждане других стран, участвуют в специальной военной операции на добровольной основе, в полном соответствии с российским законодательством, которые предполагают и возможность досрочного расторжения контракта, — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Кения создадут комиссию по экономическому сотрудничеству. По его словам, стороны договорились ускорить работу по подготовке соглашения о формировании этой структуры.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Мадагаскар стал одним из ключевых партнеров России на Африканском континенте. Глава российского государства отметил, что отношения между странами, дипломатические связи которых насчитывают более полувека, всегда оставались ровными и сейчас вышли на новый уровень.