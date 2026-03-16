В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота

Дефицита говядины в Новосибирской области не ожидается, несмотря на случаи заболеваний скота, сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального министерства сельского хозяйства Андрей Шинделов.

Риска такого нет, — сказал министр.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что на въездах в несколько поселений Новосибирской области выставлены блокпосты. Все автомобили обрабатывают обеззараживающим раствором из-за угрозы «опасного заболевания». Местные жители заявили, что блокпост зафиксирован на въезде в Верх-Ирмень, где расположен крупный региональный агрохолдинг. Сотрудники, проводящие дезинфекцию, не уточняют, о каком заболевании идет речь.

До этого сообщалось, что жители новосибирского села Новоключи обеспокоены массовой ликвидацией домашнего скота, которая проводится властями под предлогом борьбы с пастереллезом. По словам местных, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились не только коров и баранов, но и домашних собак. Очевидцы говорят, что животные выглядели здоровыми, однако подтверждающих справок о наличии инфекции или результатов анализов им до сих пор не предоставили.

