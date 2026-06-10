Все лето готовлю салат «Тбилиси» без майонеза: фасоль, говядина и орехи — грузинская классика, которая заменит полноценный ужин

Все лето готовлю салат «Тбилиси» без майонеза: фасоль, говядина и орехи — грузинская классика, которая заменит полноценный ужин

Этот салат давно стал любимцем многих хозяек не просто так. В нем удачно сочетаются нежная говядина, красная фасоль, сладкий болгарский перец, ароматная кинза и грецкие орехи. Получается сытное, яркое и очень вкусное блюдо с грузинским характером, которое легко может заменить полноценный ужин.

Главный секрет салата — в сочетании специй, свежей зелени и простой заправки на основе оливкового масла. Благодаря этому вкус получается насыщенным, но при этом свежим и сбалансированным.

Для приготовления вам понадобится: красная фасоль консервированная — 1 банка, отварная говядина — 250 г, красный лук — 1 шт., красный болгарский перец — 1 шт., острый перец — 1/2 шт., чеснок — 3 зубчика, грецкие орехи — 50 г, кинза — 1 пучок, хмели-сунели — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, оливковое масло — 5 ст. л., винный уксус — 1 ст. л.

Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Если он слишком острый, залейте его горячей водой на пару минут, затем откиньте на сито. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Отварную говядину нарежьте небольшими кубиками.

Острый перец и чеснок мелко порубите. Фасоль промойте под холодной водой и дайте стечь лишней жидкости. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и крупно порубите. Соедините все ингредиенты в большой миске, добавьте мелко нарезанную кинзу, соль, черный перец и хмели-сунели. Для заправки смешайте оливковое масло и винный уксус. Полейте салат и тщательно перемешайте. Перед подачей дайте ему постоять 15–20 минут, чтобы вкусы объединились.

Личный опыт

Мне нравится готовить этот салат заранее и оставлять в холодильнике на полчаса. За это время фасоль впитывает аромат специй и заправки, а вкус становится еще ярче. Особенно хорошо «Тбилиси» сочетается со свежими овощами и домашним лавашом.