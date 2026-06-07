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07 июня 2026 в 17:30

Не мариную часами, окунаю говядину в медовый соус: подаю через 20 минут — рецепт для занятых хозяек

Фото: D-NEWS.ru
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Режу говядину тонкой соломкой, обжариваю с луком и чесноком — и через 10 минут заливаю медово-соевым соусом с вином. Получается обалденная вкуснятина: мясо нежное, карамелизованное, с азиатским ароматом и блестящей глазурью — идеальный ужин для занятых, когда хочется ресторанного размаха без трех часов у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей мякоти, половинка луковицы, 1 зубчик чеснока, 2,5 ст. ложки соевого соуса, 3 ст. ложки жидкого меда, 1,5 ст. ложки устричного соуса, 2 ст. ложки воды, 1,5 ст. ложки сухого белого вина, 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки черного перца, зелень и кунжут для подачи. Говядину нарежьте соломкой, лук — полукольцами, чеснок — мелко.

Смешайте оба соуса, воду, вино, мед и перец. На сильном огне обжарьте лук с чесноком минуту, добавьте мясо, жарьте 2–3 минуты. Переложите в миску. В сковороду влейте соус, дайте загустеть минуту, верните мясо, прогрейте еще минуту. Посыпьте зеленью и кунжутом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту говядину в медовом соусе. Даже те, кто считает говядину жесткой, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо белого вина можно взять рисовый уксус — кислинка будет ярче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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