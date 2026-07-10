Киев на постоянной основе нарушает любые базовые гуманитарные нормы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, которые передает ТАСС, западный мир никак не противостоит действиям Украины.

Поэтому для нас важно, чтобы на универсальном языке международного права показать всему миру, как на самом деле Украина относится к международным нормам, как она относится к мирным жителям, к детям, к тем, кто не держит в руках оружие, кто просто хочет жить, — заявила Лантратова.

Ранее омбудсмен рассказала, что международные правозащитники начали признавать преступления украинских военных. До этого она посылала обращения с фактами правонарушений против мирных жителей в Совет по правам человека, ОБСЕ и Верховному комиссару ООН по правам человека.

Также Лантратова назвала нападения ВСУ на мирных людей в Запорожской и Курской областях «зверскими». По ее словам, у ответственных за это людей нет нравственных принципов. Уполномоченный по правам человека выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших.