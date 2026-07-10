В Госдуме рассказали об индексации пенсий в 2027 году

В 2027 году пенсии ждет двухэтапная индексация, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что изменения затронут страховые пенсии.
Отдельно запланированы и другие изменения в течение года: с 1 августа — плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров (учитываются баллы, накопленные за предыдущий год). В октябре — плановая индексация военных пенсий, — рассказал Говырин.
Депутат подчеркнул, что первая индексация пройдет 1 февраля, затем 1 апреля власти проведут корректировку. По его словам, коэффициент определит правительство с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Ранее сообщалось, что средние пенсии в России за последнее десятилетие увеличились вдвое, как показывают данные статистики. В мае 2016 года размер выплат составлял 12,4 тыс. рублей, а к маю текущего года он достиг 25,4 тыс. рублей.